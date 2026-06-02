'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Ik heb even contact gehad vandaag"

Chris Woerts denkt dat Arne Slot deze zomer niet gelijk aan de slag gaat bij een nieuwe club. Hij denkt dat Ajax niet hoeft te rekenen op de komst van de ontslagen Liverpool-manager, die gelijk in verband werd gebracht met de Amsterdammers. Ook een spectaculaire terugkeer bij Feyenoord ziet de sportmarketeer niet gebeuren.

Slot werd zaterdag op straat gezet bij Liverpool en niet veel later al gelinkt aan AC Milan. Woerts verwacht dat de oefenmeester even rust pakt. "Ik heb even contact gehad vandaag en ik denk dat hij voor een sabbatical kiest", stelt hij bij De Oranjezomer. "Hij heeft zijn gezin weinig gezien de afgelopen jaren. Ik denk dat hij tot rust wil komen en dan pas een nieuwe stap gaat maken."

Woerts gelooft niet dat een terugkeer naar Feyenoord realistisch is. "Slot komt zeker niet. Je moet nooit teruggaan naar je oude club na twee of drie jaar. Dat wordt niks, dat wordt een drama. En Robert Eenhoorn heeft hem op staande voet ontslagen bij AZ toen hij naar Feyenoord ging. Dus dat is geen happy marriage", weet hij.