Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Ik heb even contact gehad vandaag"

Bjorn
Arne Slot lacht in Liverpool
Arne Slot lacht in Liverpool Foto: © BSR Agency

Chris Woerts denkt dat Arne Slot deze zomer niet gelijk aan de slag gaat bij een nieuwe club. Hij denkt dat Ajax niet hoeft te rekenen op de komst van de ontslagen Liverpool-manager, die gelijk in verband werd gebracht met de Amsterdammers. Ook een spectaculaire terugkeer bij Feyenoord ziet de sportmarketeer niet gebeuren. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Slot werd zaterdag op straat gezet bij Liverpool en niet veel later al gelinkt aan AC Milan. Woerts verwacht dat de oefenmeester even rust pakt. "Ik heb even contact gehad vandaag en ik denk dat hij voor een sabbatical kiest", stelt hij bij De Oranjezomer. "Hij heeft zijn gezin weinig gezien de afgelopen jaren. Ik denk dat hij tot rust wil komen en dan pas een nieuwe stap gaat maken."

Woerts gelooft niet dat een terugkeer naar Feyenoord realistisch is. "Slot komt zeker niet. Je moet nooit teruggaan naar je oude club na twee of drie jaar. Dat wordt niks, dat wordt een drama. En Robert Eenhoorn heeft hem op staande voet ontslagen bij AZ toen hij naar Feyenoord ging. Dus dat is geen happy marriage", weet hij.

De sportmarketeer vindt de Nederlandse oefenmeester wel passen bij Real Madrid. "Hij moet wachten op de presidentsverkiezingen bij Real Madrid. Als Florentino Pérez niet wint, denk ik dat José Mourinho ook niet komt als trainer. Dan zou Slot daar fantastisch passen", besluit hij. 

Gerelateerd:
Míchel Sánchez

BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord: Míchel wordt de nieuwe trainer'

0
Arne Slot lacht in Liverpool

Arne Slot naar Ajax? "Ik denk dat ze met hem nu al ver zijn"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Arne Slot Chris Woerts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"

0
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Josip Sutalo krijgt fantastisch nieuws en kan zijn koffers pakken

BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord: Míchel wordt de nieuwe trainer'

'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Ik heb even contact gehad vandaag"

Verweij: "Ik begrijp dat Ajax echt bezig is met goede spelers"

Gaat Lang schitteren op het WK? "Noa houdt van zulke dingen"

'Dies Janse miljoenen waard na goed seizoen bij FC Groningen'

Weghorst kan rol spelen in Oranje: "Dat doet hij goed bij Ajax"

Van der Gijp zou oud-Ajacied passeren in Oranje: "Matig seizoen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws