Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Misschien gooit hij een lijntje uit"

Stefan
Arne Slot tegen Tottenham Hotspur
Arne Slot tegen Tottenham Hotspur Foto: © BSR Agency

Jordi Cruijff is inmiddels begonnen bij Ajax en dat betekent ook dat de nodige namen aan de Amsterdamse club gelinkt worden. Eén van die namen is Arne Slot, die momenteel nog de hoofdtrainer is bij het Engelse Liverpool FC.

"Wat je hoort is dat Jordi Cruijff heel erg gecharmeerd is van Slot", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Je weet nooit hoe het na dit seizoen gaat en dat hij misschien daar wel een lijntje naar uitgooit. Peter Bosz heeft geen zin meer. Bosz zei zelf ook al: 'hij hoeft niet te bellen'." 

Ook de naam van NEC-trainer Dick Schreuder valt, maar Verweij geeft aan dat hij niet per se bovenaan het lijstje staat in Amsterdam. "Hij heeft Schreuder natuurlijk wel van dichtbij gezien in Spanje bij Castellón. Het zou mij ook niet verbazen als hij echt de Spaanse markt op gaat en met een Spaanse trainer op de proppen komt." 

"Dit is wel het moment om Schreuder binnen te halen, want anders gaat misschien Feyenoord of PSV er toch mee aan de haal", vervolgt hij. "PSV kan de komende twee jaar niet", reageert Valentijn Driessen, waarna de conclusie van Verweij duidelijk is. "Tenzij toch blijkt dat er een afspraak is en dat Bosz na het WK alsnog richting Oranje gaat, want dan denk ik dat hij ook in Eindhoven wel valt. Ik zou het wel heel erg leuk vinden, dan komt er tenminste weer heel aantrekkelijk voetbal in de Johan Cruijff ArenA."

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Stije Resink

Resink krijgt transferadvies: "Bij Ajax geen echte nummer zes"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk zeer kritisch op Ajax: "Verdient een grondige evaluatie"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties