'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Misschien gooit hij een lijntje uit"

Jordi Cruijff is inmiddels begonnen bij Ajax en dat betekent ook dat de nodige namen aan de Amsterdamse club gelinkt worden. Eén van die namen is Arne Slot, die momenteel nog de hoofdtrainer is bij het Engelse Liverpool FC.

"Wat je hoort is dat Jordi Cruijff heel erg gecharmeerd is van Slot", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Je weet nooit hoe het na dit seizoen gaat en dat hij misschien daar wel een lijntje naar uitgooit. Peter Bosz heeft geen zin meer. Bosz zei zelf ook al: 'hij hoeft niet te bellen'."

Ook de naam van NEC-trainer Dick Schreuder valt, maar Verweij geeft aan dat hij niet per se bovenaan het lijstje staat in Amsterdam. "Hij heeft Schreuder natuurlijk wel van dichtbij gezien in Spanje bij Castellón. Het zou mij ook niet verbazen als hij echt de Spaanse markt op gaat en met een Spaanse trainer op de proppen komt."

"Dit is wel het moment om Schreuder binnen te halen, want anders gaat misschien Feyenoord of PSV er toch mee aan de haal", vervolgt hij. "PSV kan de komende twee jaar niet", reageert Valentijn Driessen, waarna de conclusie van Verweij duidelijk is. "Tenzij toch blijkt dat er een afspraak is en dat Bosz na het WK alsnog richting Oranje gaat, want dan denk ik dat hij ook in Eindhoven wel valt. Ik zou het wel heel erg leuk vinden, dan komt er tenminste weer heel aantrekkelijk voetbal in de Johan Cruijff ArenA."