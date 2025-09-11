'Arne Slot loert erop om toptalent van Ajax (18) te gaan halen'

Aaron Bouwman wekt de interesse van enkele Europese grootmachten. Dat meldt het Britse TEAMtalk . De naam van de achttienjarige verdediger van Ajax zou genoemd worden bij onder meer Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City en FC Barcelona.

De verdediger uit Haarlem beleeft een sterk seizoen in Amsterdam. Tijdens de voorbereiding maakte hij indruk met volwassen spel en een doelpunt tegen Celtic op de Como Cup. In de eerste speelronde van de Eredivisie volgde zijn officiële debuut in het rood-wit.

Volgens TEAMtalk is zijn ontwikkeling ook buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven. "Het Liverpool van Arne Slot zou de jonge Ajacied nadrukkelijk volgen," schrijft het medium. Toch hoeven supporters zich voorlopig geen zorgen te maken. Binnen Ajax wordt Bouwman gezien als een van de grootste parels uit de jeugdopleiding. De clubleiding heeft veel vertrouwen in zijn toekomst in Amsterdam.