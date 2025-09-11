AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Arne Slot loert erop om toptalent van Ajax (18) te gaan halen'

Arthur
bron: TeamTalk
Arne Slot en Marcel Keizer
Arne Slot en Marcel Keizer Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman wekt de interesse van enkele Europese grootmachten. Dat meldt het Britse TEAMtalk. De naam van de achttienjarige verdediger van Ajax zou genoemd worden bij onder meer Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City en FC Barcelona.

De verdediger uit Haarlem beleeft een sterk seizoen in Amsterdam. Tijdens de voorbereiding maakte hij indruk met volwassen spel en een doelpunt tegen Celtic op de Como Cup. In de eerste speelronde van de Eredivisie volgde zijn officiële debuut in het rood-wit.

Volgens TEAMtalk is zijn ontwikkeling ook buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven. "Het Liverpool van Arne Slot zou de jonge Ajacied nadrukkelijk volgen," schrijft het medium. Toch hoeven supporters zich voorlopig geen zorgen te maken. Binnen Ajax wordt Bouwman gezien als een van de grootste parels uit de jeugdopleiding. De clubleiding heeft veel vertrouwen in zijn toekomst in Amsterdam.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd