Arne Slot naar Ajax? "Cruijff is heel erg gecharmeerd van hem"

Arne Slot lacht in Liverpool
Arne Slot lacht in Liverpool Foto: © BSR Agency

Ajax is achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Mike Verweij laat in de podcast 'Kick-Off' op de website van de Telegraaf weten dat technisch directeur Jordi Cruijff een aantal bekende namen op zijn verlanglijstje heeft staan. 

"Het is een publiek geheim dat Jordi Cruijff heel erg gecharmeerd is van Erik ten Hag en Arne Slot", verklapt de verslaggever. "Dat zijn de enige twee Nederlandse kandidaten die hij ziet zitten. Anders gaat hij over de grens kijken", aldus Verweij. 

De Ajax-watcher erkent dat Cruijff ook enkele Spaanse trainers in beeld heeft. "Maar het kan ook breder getrokken worden. Hij hoeft niet per se uit Spanje te komen", benadrukt Verweij, die laat weten dat Cruijff de komende weken ook druk bezig is met de samenstelling van de selectie. 

Zo heeft Ajax nog geen akkoord met Jorthy Mokio weten te bereiken over een nieuw contract. "Vanuit Ajax-hoek begreep ik dat er op dit moment echt belachelijke bedragen worden gevraagd voor zo'n jongen. Dat wordt nog een hele klus voor Jordi Cruijff om dat te regelen", waarschuwt hij. 

