2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Arne Slot naar Ajax? "Ik denk dat ze met hem nu al ver zijn"

Bjorn
Arne Slot lacht in Liverpool
Arne Slot lacht in Liverpool Foto: © BSR Agency

Ajax heeft nog geen nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor komend seizoen. De club uit Amsterdam zoekt een opvolger voor interim-trainer Óscar García. Maarten Wijffels vindt dat technisch directeur Jordi Cruijff een poging moet wagen bij de onlangs ontslagen Liverpool-trainer Arne Slot.

Slot werd direct al in verband gebracht met AC Milan, maar Wijffels zou dat geen verstandige keuze vinden. "Je gaat nu toch niet naar AC Milan? Dat is veel te onzeker", reageert de verslaggever van het Algemeen Dagblad in de AD Voetbalpodcast. Volgens Wijffels moet Slot na het WK ook niet het stokje overnemen van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. "Het lijkt mij zo vroeg."

De journalist komt met een andere suggestie. "Jordi Cruijff, weet ik, ziet in Nederland maar twee trainers: Peter Bosz en Arne Slot. Bosz heeft hij niet benaderd, omdat hij goed zit bij PSV. Maar ja, Slot zou nu kunnen. Ik denk alleen dat ze met die Spaanse trainer nu al ver zijn", doelt hij op Míchel, die vertrokken is bij Girona. "En laten we eerlijk zijn, ik kan me niet voorstellen dat Slot alles wat hij bij Feyenoord heeft opgebouwd overboord gaat gooien door bij Ajax te tekenen."

"Alleen vanuit Jordi Cruijff en Ajax geredeneerd zouden die wel moeten bellen", vervolgt Wijffels. "Ze moeten absoluut een poging doen, want je zou gek zijn als je het niet in ieder geval probeert. Slot is ook een typische Ajax-trainer. Dat hij naar Feyenoord ging was een heel moedige stap. Op dat moment was dat helemaal niet zo logisch om te zeggen: ik ga Feyenoord kampioen maken."

"Nu kan het waarschijnlijk niet, maar via een tussenstap zou hij best nog een keer bij Ajax kunnen uitkomen. Dat moet je niet uitsluiten", meent Wijffels. Zo is Koeman trainer geweest bij zowel Ajax, Feyenoord als PSV. 

Hans Kraay jr.

Hans Kraay tipt: "Hij zou voor Ajax absoluut de beste keuze zijn"

Ahmetcan Kaplan in duel met Kian Fitz-Jim

'Ajax kan Kaplan met een flink verlies verkopen na interesse'

Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"

Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

