Arne Slot naar Ajax? "Ik denk dat ze met hem nu al ver zijn"
Ajax heeft nog geen nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor komend seizoen. De club uit Amsterdam zoekt een opvolger voor interim-trainer Óscar García. Maarten Wijffels vindt dat technisch directeur Jordi Cruijff een poging moet wagen bij de onlangs ontslagen Liverpool-trainer Arne Slot.
Slot werd direct al in verband gebracht met AC Milan, maar Wijffels zou dat geen verstandige keuze vinden. "Je gaat nu toch niet naar AC Milan? Dat is veel te onzeker", reageert de verslaggever van het Algemeen Dagblad in de AD Voetbalpodcast. Volgens Wijffels moet Slot na het WK ook niet het stokje overnemen van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. "Het lijkt mij zo vroeg."
De journalist komt met een andere suggestie. "Jordi Cruijff, weet ik, ziet in Nederland maar twee trainers: Peter Bosz en Arne Slot. Bosz heeft hij niet benaderd, omdat hij goed zit bij PSV. Maar ja, Slot zou nu kunnen. Ik denk alleen dat ze met die Spaanse trainer nu al ver zijn", doelt hij op Míchel, die vertrokken is bij Girona. "En laten we eerlijk zijn, ik kan me niet voorstellen dat Slot alles wat hij bij Feyenoord heeft opgebouwd overboord gaat gooien door bij Ajax te tekenen."
"Alleen vanuit Jordi Cruijff en Ajax geredeneerd zouden die wel moeten bellen", vervolgt Wijffels. "Ze moeten absoluut een poging doen, want je zou gek zijn als je het niet in ieder geval probeert. Slot is ook een typische Ajax-trainer. Dat hij naar Feyenoord ging was een heel moedige stap. Op dat moment was dat helemaal niet zo logisch om te zeggen: ik ga Feyenoord kampioen maken."
"Nu kan het waarschijnlijk niet, maar via een tussenstap zou hij best nog een keer bij Ajax kunnen uitkomen. Dat moet je niet uitsluiten", meent Wijffels. Zo is Koeman trainer geweest bij zowel Ajax, Feyenoord als PSV.
Gijp over oud-Ajacied: "Hij kon je een enorme doodschop geven"
Arne Slot naar Ajax? "Ik denk dat ze met hem nu al ver zijn"
Hans Kraay tipt: "Hij zou voor Ajax absoluut de beste keuze zijn"
'Ajax in gesprek met Arne Slot: Michel in de wachtkamer gezet'
Brobbey hoopt op herstel: "Ajax is en blijft altijd in m’n hart"
'Slecht nieuws voor Ajax: transferwaarde Sutalo neemt verder af'
Wesley Sneijder hard voor Ajacied: "Ik kan dat niet begrijpen"
Koeman over Johan Cruijff Arena of De Kuip: "Qua voetbalsfeer..."
'Ajax wil spitsen ophalen bij AZ': "Hij is wel een sensatie"
'Míchel kan getalenteerde middenvelder meenemen naar Ajax'
'Ajax dichterbij dan ooit bij komst vleugelflitser FC Barcelona'
Ronald de Boer doet privéonthulling: "Laat een litteken achter"
Bazoer naar WK, maar niet met Oranje: "Hecht geen waarde aan kritiek"
VI-journalist ziet Ajax-trainer tekenen: "Op heel korte termijn"
Ajax-speler krijgt lof: "Kan Virgil van Dijk opvolgen in Oranje"
Mika Godts en Ajax-huurling halen Team van het Seizoen van ESPN
'Ajax weet waar het aan toe is en weet marktwaarde Youri Baas'
Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"
'Ajax kan Kaplan met een flink verlies verkopen na interesse'
'Ajax denkt aan de komst van zeer groot talent van Fenerbahçe'
'Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Dani Ceballos'
'Oscar Gloukh ziet transferwaarde afnemen na eerste seizoen Ajax'
Opvallend idee: "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen"
Maduro over zoektocht naar trainer: "Ik denk dat hij dat wel kan"
Oud-Ajacied Bazoer eerlijk over carrière: "Ik heb veel meegemaakt"
Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg
Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"
'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'
Rafael van der Vaart looft zijn zoon: "Hij geeft elke dag alles"
Verweij merkt op: "Hij neemt daar geen genoegen mee bij Ajax"