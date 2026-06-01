Arne Slot naar Ajax? "Ik denk dat ze met hem nu al ver zijn"

Slot werd direct al in verband gebracht met AC Milan, maar Wijffels zou dat geen verstandige keuze vinden. "Je gaat nu toch niet naar AC Milan? Dat is veel te onzeker", reageert de verslaggever van het Algemeen Dagblad in de AD Voetbalpodcast. Volgens Wijffels moet Slot na het WK ook niet het stokje overnemen van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. "Het lijkt mij zo vroeg."

De journalist komt met een andere suggestie. "Jordi Cruijff, weet ik, ziet in Nederland maar twee trainers: Peter Bosz en Arne Slot. Bosz heeft hij niet benaderd, omdat hij goed zit bij PSV. Maar ja, Slot zou nu kunnen. Ik denk alleen dat ze met die Spaanse trainer nu al ver zijn", doelt hij op Míchel, die vertrokken is bij Girona. "En laten we eerlijk zijn, ik kan me niet voorstellen dat Slot alles wat hij bij Feyenoord heeft opgebouwd overboord gaat gooien door bij Ajax te tekenen."