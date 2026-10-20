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'Arne Slot niet naar Ajax': "Wil alleen maar daar werken..."

Arthur
Arne Slot kijkt rond
Arne Slot kijkt rond Foto: © Pro Shots

Een overstap van Arne Slot naar Ajax zou voor de supporters van Feyenoord een horrorscenario zijn. Marcel van der Kraan, chef sport van De Telegraaf, verwacht echter niet dat de clubloze trainer voor een avontuur in Amsterdam kiest.

Valentijn Driessen opperde vorige week dat Slot een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor Ajax, nadat de Amsterdammers hadden verloren van Hajduk Split in de Conference League. Volgens Driessen zou de trainer de spelers weer aan het voetballen kunnen krijgen. Hij wees daarbij op de communicatieve vaardigheden van Slot, zijn tactische kwaliteiten en zijn werkwijze op het trainingsveld.

Van der Kraan denkt echter dat Slot zijn blik vooral op het buitenland heeft gericht. "Of Slot ooit open zou staan voor Ajax? Nee, ik denk dat Slot alleen maar naar het buitenland kijkt", zegt hij. Volgens de chef sport heeft de trainer bij Liverpool ervaren hoeveel hij in de Premier League kan verdienen. "Hij heeft ontdekt hoeveel je kunt verdienen in de Premier League. Die salarissen (in de Premier League en Eredivisie, red.) liggen zo ontzettend uit elkaar."

Daarbij verwacht Van der Kraan dat Slot niet snel genoegen zal nemen met een baan buiten de Europese topcompetities. "Hij heeft nu geproefd aan het hoogste van het hoogste en ik denk dat hij alleen nog daar wil werken, waar dat soort clubs en contracten mogelijk zijn", vervolgt hij. Ook de privésituatie van Slot speelt volgens Van der Kraan mogelijk een rol bij zijn keuze voor een volgende club. De trainer maakte tijdens zijn periode bij Feyenoord niet alleen op sportief gebied indruk, maar bouwde er ook een leven op met zijn gezin.

"Als je daarnaast weet hoe zijn gezin in die tijd met Feyenoord is gaan leven, dan denk ik dat dat heel moeilijk voor hem wordt. Hij is altijd heel gevoelig voor zijn eigen reputatie", zo besluit Van der Kraan.

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