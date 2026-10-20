'Arne Slot niet naar Ajax': "Wil alleen maar daar werken..."

Een overstap van Arne Slot naar Ajax zou voor de supporters van Feyenoord een horrorscenario zijn. Marcel van der Kraan, chef sport van De Telegraaf , verwacht echter niet dat de clubloze trainer voor een avontuur in Amsterdam kiest.

Valentijn Driessen opperde vorige week dat Slot een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor Ajax, nadat de Amsterdammers hadden verloren van Hajduk Split in de Conference League. Volgens Driessen zou de trainer de spelers weer aan het voetballen kunnen krijgen. Hij wees daarbij op de communicatieve vaardigheden van Slot, zijn tactische kwaliteiten en zijn werkwijze op het trainingsveld.

Van der Kraan denkt echter dat Slot zijn blik vooral op het buitenland heeft gericht. "Of Slot ooit open zou staan voor Ajax? Nee, ik denk dat Slot alleen maar naar het buitenland kijkt", zegt hij. Volgens de chef sport heeft de trainer bij Liverpool ervaren hoeveel hij in de Premier League kan verdienen. "Hij heeft ontdekt hoeveel je kunt verdienen in de Premier League. Die salarissen (in de Premier League en Eredivisie, red.) liggen zo ontzettend uit elkaar."