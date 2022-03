Geschreven door Idse Geurts 28 mrt 2022 om 10:03

Aangezien het er steeds meer op lijkt dat Erik ten Hag na dit seizoen vertrekt bij Ajax, gaan er verschillende geruchten de rondte over wie zijn mogelijke opvolger wordt. Een van deze namen is die van Arne Slot. Op dit moment is Slot trainer van Feyenoord, maar volgens de wandelgangen zou dat voor de directie van Ajax geen punt zijn. De Amsterdammers zijn wellicht zelfs van plan om het contract van Slot af te kopen. Echter, de trainer in kwestie ziet dit niet snel gebeuren.

“Daar zou ik me op dit moment geen enkele voorstelling van kunnen maken”, stelt Slot weten tegenover Studio Voetbal. “Dat is eigenlijk ook een hele rare vraag aan een trainer die nog een tweejarig contract heeft en het gaat over een trainer die bij Ajax super succesvol is”. Toch wil Slot niet uitsluiten dat hij volgend seizoen nog trainer van Feyenoord is. “Dat zijn hele moeilijke uitspraken. Ik heb hier twee jaar geleden ook gezeten en toen wist ik honderd procent zeker dat ik het seizoen bij AZ zou afmaken. Dat verliep ook anders”. Het lijkt dus alsof Slot geen opties wil uitsluiten.

Slot zou waarschijnlijk wel een geschikte opvolger van Erik ten Hag zijn. De trainer heeft bij AZ, en nu dus bij Feyenoord, laten zien dat hij een goede coach is. Bij Ajax zou Slot dus de volgende stap in zijn carrière kunnen zetten.