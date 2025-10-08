'Arne Slot ziet Ajax-speler als potentiële winterversterking'

Liverpool is op zoek naar een extra mandekker. Op de allerlaatste dag van de zomerse transferperiode stond men op Anfield Road dicht bij de komst van Marc Guéhi van Crystal Palace. Omdat Crystal Palace echter geen vervanger kon vinden, ging die transfer uiteindelijk niet door. Het contract van de Engelse international bij Palace loopt aan het einde van dit seizoen af.

Slot zal daarom verder moeten kijken. Ibrahima Konaté en Virgil van Dijk vormen een solide duo, en Giovanni Leoni, recent overgekomen van Parma, wordt gezien als groot talent. Toch is opvallend dat Ryan Gravenberch en Dominik Szoboszlai de laatste tijd regelmatig in de defensie van Liverpool worden opgesteld, wat aangeeft dat Slot experimenteert met zijn opstelling.