Arno Vermeulen: "Ajax mag blij zijn dat hij mocht blijven staan"

Arno Vermeulen vindt dat Ajax tegen Go Ahead Eagles geluk heeft gehad dat Wout Weghorst de wedstrijd mocht uitspelen. Volgens de analist had de spits een tweede gele kaart moeten krijgen wegens spelbederf.

Weghorst schoot de bal in het doel terwijl het spel al stil lag en iedereen gestopt was na het fluitsignaal van de scheidsrechter. "Volgens mij is dat spelbederf en zou het een tweede gele kaart zijn, dus rood", aldus Vermeulen bij Studio Voetbal. “

"Van mij hoeft dat niet, maar ze mogen best blij zijn dat hij op het veld mocht blijven", zo luidt zijn duidelijke conclusie aan tafel.