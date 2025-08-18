Het laatste Ajax Nieuws
Arno Vermeulen: "Ajax mag blij zijn dat hij mocht blijven staan"
Arno Vermeulen Foto: © BSR Agency
Arno Vermeulen vindt dat Ajax tegen Go Ahead Eagles geluk heeft gehad dat Wout Weghorst de wedstrijd mocht uitspelen. Volgens de analist had de spits een tweede gele kaart moeten krijgen wegens spelbederf.
Weghorst schoot de bal in het doel terwijl het spel al stil lag en iedereen gestopt was na het fluitsignaal van de scheidsrechter. "Volgens mij is dat spelbederf en zou het een tweede gele kaart zijn, dus rood", aldus Vermeulen bij Studio Voetbal. “
"Van mij hoeft dat niet, maar ze mogen best blij zijn dat hij op het veld mocht blijven", zo luidt zijn duidelijke conclusie aan tafel.
Laatste nieuws
Pierre van Hooijdonk wijst naar Ajacied: "PSV moet hem kopen!"
Arno Vermeulen: "Ajax mag blij zijn dat hij mocht blijven staan"
'Ajax denkt echt serieus na over de terugkeer van Daley Blind'
Sebastien Haller keert terug in de Eredivisie bij oude liefde
Van Hooijdonk fileert aanwinst van Ajax: "Dat leek nergens op"
Vink wijst op zielige Ajacied: "Die arme jongen deed zijn best"
Onana-besluit uitgelegd: "Hij is niet uit de selectie gezet"
Baas prijst ploeggenoot: "Ik vond hem daar heel goed spelen"
Meulensteen debuteert tegen Ajax: "We maakten het ze moeilijk"
Heitinga krijgt kritiek: "Hij doet hetzelfde als een jaar geleden"
Meer nieuws
Driessen verbaast: "Die Ajax-speler bespeelde Makkelie geweldig"
Berghuis looft ploeggenoot: "Hij is echt een meester daarin"
Klaassen schuldbewust na remise: "Ik was te laat, mijn fout"
Edvardsen niet bezig met transfer: "Zeker niet, ik ben tevreden"
Verbazing om Weghorst-moment: "Mazzel dat hij geen tweede geel krijgt"
Heitinga stelt supporters gerust: "Kreeg kramp, niets ernstigs"
Heitinga bevestigt vertrek: "Zal straks bekendgemaakt worden"
Kwakman verwacht versterkingen bij Ajax: "Hebben ze echt nodig"
Ajax moet genoegen nemen met punt op bezoek bij Go Ahead Eagles
'Anass Salah-Eddine mag alweer vertrekken; Spaanse interesse'
Ouder nieuws
Ajax nog niet uitgewinkeld: "Er zullen nog spelers komen"
Kraay jr. geeft update over Ajax-geruchten: "Niet uitgesloten"
Opstelling Ajax bekend: zomeraanwinst Ko Itakura maakt debuut
Berghuis looft: "Hij had hier graag de trainerscursus willen doen"
Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Dat gaat moeilijk worden"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Nieuwe topaankopen mogen starten
Driessen niet overtuigd van ex-Ajacied: "Niet te vergelijken met Lang"
Vormer herkent situatie ex-Ajacied: "Ik had het bij Feyenoord"
'FC Twente meldt zich ook in strijd om de zoon van Huntelaar'
VIDEO: Feyenoord-fan gaat los met Feyenoord-nummer op de Dam
Video’s
Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"
Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"
Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"
"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"
0 reacties