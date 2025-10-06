Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Arno Vermeulen onthult: 'Alex Kroes krijgt adviseur bij Ajax'

Amber
bron: Studio Voetbal
Alex Kroes kijkt rond in de Arena
Alex Kroes kijkt rond in de Arena Foto: © Pro Shots

Bij Ajax wordt er een adviseur aangesteld die technisch directeur Alex Kroes gaat ondersteunen. Dat onthulde Arno Vermeulen zondagavond in Studio Voetbal. Volgens de journalist bestaan er binnen de club twijfels over de rol van Kroes.

"Er gaat iemand van buiten de club meekijken over de schouder van Kroes", legt Vermeulen uit in de NOS-talkshow. "Bij beleid ten aanzien van bijvoorbeeld transfers. Ik weet wie het is, maar ik mag geen naam noemen. Het wordt een adviseur. Iemand die geen verantwoordelijkheid draagt, maar wel invloed zal hebben."

De toevoeging van een adviseur toont volgens Vermeulen aan dat er groeiende onzekerheid heerst over de technisch directeur. "Tuurlijk zijn er vraagtekens over John Heitinga, maar ook over Kroes. Mensen binnen de club zien hem als een saneerder, niet als een bouwer. Hij is een zakenman, maar ze denken niet dat hij de kwaliteiten heeft om een elftal op te bouwen."

Voorlopig lijkt trainer Heitinga nog even te mogen blijven zitten. "Tenzij Ajax een paar wedstrijden op rij verliest, dan kan het snel gaan", vervolgt Vermeulen. "Maar het heeft geen zin om hem er nu uit te gooien, want dan heeft Kroes óók een probleem. Hij heeft hem immers aangesteld."

Na de 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille en het 3-3 gelijkspel met Sparta neemt de druk in Amsterdam steeds verder toe.

