Arno Vermeulen snapt transfers Ajax niet: "26 miljoen uitgegeven"

Arno Vermeulen toonde zich zondagavond bij Studio Voetbal kritisch over het aankoopbeleid van Ajax. Hij wijst met name naar de transfers van Oscar Gloukh en Raul Moro, terwijl hij ook zijn vraagtekens plaatst bij de komst van James McConnell.

"Het was toch wel echt teleurstellend", vertelt hij over alle deals van Alex Kroes. "De aandacht ging vooral uit naar het uitruimen van kleedkamer 2 omdat er geld vrij moest komen. Ze hebben ook een scouting en wel wat geld. Als je dan kijkt wat ze er mee gedaan hebben... Je wil spelers kopen die je onmiddellijk versterken. Itakura is meteen wel een zekerheid achterin, maar van Gloukh en Moro hebben we nog heel weinig gezien", constateert Vermeulen.

"Dan heb je toch 26 miljoen uitgegeven voor twee buitenspelers, terwijl Godts en Berghuis beter zijn", vervolgt hij. "Ik snap er niet veel van, er zit niet echt een lijn in. Ze gaan er geen geld mee verdienen, het zijn geen spelers die de komende jaren beter worden en waar je de komende jaren 20, 30, 40 miljoen voor gaat krijgen. En dat is voor Ajax toch wel heel belangrijk. Er staat weinig kapitaal op het veld: Klaassen, allemaal jongens die geen euro meer opbrengen. En de aankopen tot nu toe maken weinig indruk", besluit Vermeulen over het lijstje met Ajax-transfers. Daarop stonden ook nog Kasper Dolberg en Joeri Heerkens.