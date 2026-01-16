Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Arno Vermeulen stopt bij NOS: "Voor je privéleven ingrijpend"

Amber
bron: NU.nl
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © Pro Shots

Arno Vermeulen stopt na het WK als chef voetbal bij de NOS. Dat heeft de 65-jarige journalist bekendgemaakt in gesprek met NU.nl.

Vermeulen gaat op 1 september vervroegd met pensioen, zo onthult hij. "Ik zou sowieso in mei 2027 met pensioen moeten gaan en heb dat met negen maanden vervroegd", laat hij weten aan NU.nl. "Ik vind het een prachtig moment om even een tijdje niets te gaan doen. In mei volgend jaar bekijk ik hoe dat bevalt en of ik dan nog behoefte heb om te werken."

"Mijn werkweek was intensief en duurde niet zelden zeven dagen per week. Ook voor je privéleven is dat ingrijpend, dus is dat een mooi moment om die balans wat te gaan veranderen", aldus Vermeulen.

Hij was sinds 2003 chef voetbal bij de NOS. Daarnaast verzorgde Vermeulen bij de NOS het commentaar bij wedstrijden op eindtoernooien en duels in de Eredivisie. Ook was Vermeulen presentator bij de NOS Voetbalpodcast en schoof hij op zondagavond regelmatig aan bij Studio Voetbal.

Arno Vermeulen
