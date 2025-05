Arno Vermeulen waarschuwt Ajax: "Echt een ongelofelijk risico"

"Ik vind Simonis echt te vroeg", vertelt hij bij het programma VoetbalPraat op ESPN. "Ik vind het hartstikke knap: trainer van het jaar, briljant gedaan, goed voetbal gespeeld, prijzen gewonnen... Echt petje af. Maar dat vind ik echt een ongelofelijk risico. En Reiziger eigenlijk ook", benadrukt Vermeulen.

"Hij was assistent en trainer van Jong Oranje, waar hij het hartstikke goed gedaan heeft. Maar dat is ook wel een relatief makkelijke baan", beseft de chef sport, die ook wijst op het verleden bij Ajax. "Ze konden hem al nemen. Het was Heitinga of Reiziger destijds. Toen kozen ze voor Heitinga. Dan zouden ze hem nu wel de ideale kandidaat vinden. Er zitten wel andere mensen natuurlijk, dus dat zegt niet alles", besluit Vermeulen realistisch.