Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Arno Vermeulen: "We zijn niet verbaasd als hij bij Ajax vertrekt"

Stefan
Arno Vermeulen
Arno Vermeulen Foto: © BSR Agency

Arno Vermeulen is bepaald nog niet onder de indruk van het spel wat Ajax op de mat legt. De Amsterdammers deden een aantal aankopen, maar dat kan de voetbalcommentator nog niet helemaal bekoren.

"Er is weinig reden om heel optimistisch te zijn in Amsterdam als je de eerste twee wedstrijden ziet en kijkt naar wat er bijgekomen is?", vraagt Vermeulen aan tafel bij NOS Studio Voetbal. "Ik denk dat heel veel Ajax-fans wel wat teleurgesteld zijn. We weten niet wat er nog gaat gebeuren, want het duurt nog twee weken."

"Of Brian Brobbey nog weggaat? Nou, die heeft nu een enkelblessure, maar we zijn niet verbaasd als hij zal vertrekken", gaat de commentator verder. "Hij is ook van manager veranderd, omdat mensen bezig zijn om hem ergens anders heen te brengen. Het bedrag moet Ajax wel aanstaan, maar dat zou kunnen."

Tafelgast Ibrahim Afellay was wel te spreken over het spel van nieuwkomer Ko Itakura tegen Go Ahead Eagles. "Of Itakura dat kon sturen? Die vond ik heel goed spelen. Hij speelde met heel veel vertrouwen en hij zat er ook vaak tussen op belangrijke momenten. Ik vond hem wel een hele goede indruk maken", aldus Afellay.

Een bal met het logo van Vitesse

'Vitesse-talenten willen vertrekken; Ajax toont belangstelling'

Sivert Mannsverk

OFFICIEEL | Ajax neemt afscheid van middenvelder Sivert Mannsverk

Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

