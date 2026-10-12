Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"
Arnold Bruggink heeft zich afgelopen weekend verbaasd over het niveau van de scheidsrechters in de Eredivisie. De oud-prof zag meerdere vreemde beslissingen, zoals in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ (2-0).
"Het penaltymoment met Meerdink was natuurlijk wel heel apart", begint Bruggink op de website van ESPN. "Ik snap niet dat Makkelie naar de kant geroepen wordt. Hij was overtuigd, want hij gaf een penalty. Laat het dan ook gewoon zoals het is. Er was hier geen 100% fout."
"Ik vind scheidrechtersbaas Van Meenen over het algemeen goed overkomen, maar in Goedemorgen Eredivisie kon ik zijn uitleg niet helemaal volgen", vervolgt de analist. "Evenals zijn verklaring bij de niet gegeven tweede gele kaart van Obispo, bij PSV", doelt Bruggink op het duel tussen PSV en SC Heerenveen (2-0).
Volgens Bruggink had Meerdink een penalty moeten hebben en Obispo een rode kaart. "Honderd procent", is hij duidelijk. "Weet je wat het is? Als het andersom was, had de speler van Heerenveen wel een rode kaart gekregen. Hetzelfde geldt voor die overtreding van Mokio bij Ajax. Het is toch het voordeel dat de topclubs hebben. Dat ze, zeker in eigen huis, iets meer beschermd worden."
"Maar het was de Week van de Scheidsrechter, dus misschien moeten we een beetje mild zijn en het hier bij laten...", besluit hij cynisch.
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Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"
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