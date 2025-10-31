Arnold Bruggink prijst Ajacied: "Iedereen vindt wat van hem"

Bruggink geniet enorm van het fanatisme van Weghorst. "Iedereen vindt natuurlijk wat van hem, maar ik vind dat wel mooi", merkt hij op in De Maaskantine. "Ik snap ook dat het tegen het randje is. Maar ik heb liever iemand die de kop er vol voor zet en die alle klappen opvangt, dan iemand die zich gaat verstoppen en zegt: nou, doe mij maar even niet."

De voormalig spits herkent daarin iets van Van Nistelrooij, met wie hij jarenlang samenspeelde bij PSV. "Ik had enorm veel respect voor de speler. Hij ging dwars door muren en had maar één doel: scoren", herinnert Bruggink. "Maar dat stond wel heel ver van mij af. Ik was echt een teamspeler."