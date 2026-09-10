Arnold Bruggink steunt oud-Ajacied: "Hij is nog lang doorgegaan"

Arnold Bruggink begrijpt wel dat Marc Overmars heeft besloten om te stoppen als technisch directeur bij Royal Antwerp. De voormalig Ajax-directeur kampt met gezondheidsklachten die mogelijk gerelateerd zijn aan zijn drukke baan.

Bruggink besloot zelf ook te stoppen als technisch directeur van FC Twente. "Mijn situatie was wel anders dan bij Marc. Bij mij speelde ook het overlijden van mijn moeder een belangrijke rol", legt hij uit aan de Telegraaf. "Maar ik had ook gezondheidsklachten, ik had last van druk op mijn borst en voelde me gewoon niet fit."

Daarbij werd Overmars een paar jaar geleden al getroffen door een hartinfarct. "Als je dat meeneemt, dan is hij nog lang doorgegaan. Hij zit al zoveel jaar zo intensief in dit vak", beseft Bruggink. "Maar als je die brief zo leest, is het wel duidelijk dat hij voor zijn gezondheid geen andere keuze meer had."