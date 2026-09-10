Arnold Bruggink steunt oud-Ajacied: "Hij is nog lang doorgegaan"
Arnold Bruggink begrijpt wel dat Marc Overmars heeft besloten om te stoppen als technisch directeur bij Royal Antwerp. De voormalig Ajax-directeur kampt met gezondheidsklachten die mogelijk gerelateerd zijn aan zijn drukke baan.
Bruggink besloot zelf ook te stoppen als technisch directeur van FC Twente. "Mijn situatie was wel anders dan bij Marc. Bij mij speelde ook het overlijden van mijn moeder een belangrijke rol", legt hij uit aan de Telegraaf. "Maar ik had ook gezondheidsklachten, ik had last van druk op mijn borst en voelde me gewoon niet fit."
Daarbij werd Overmars een paar jaar geleden al getroffen door een hartinfarct. "Als je dat meeneemt, dan is hij nog lang doorgegaan. Hij zit al zoveel jaar zo intensief in dit vak", beseft Bruggink. "Maar als je die brief zo leest, is het wel duidelijk dat hij voor zijn gezondheid geen andere keuze meer had."
Bruggink weet goed hoe hectisch het leven van een td is. "Er komt veel op je af. Maar het probleem bij mij was ook dat ik de lat voor mezelf heel hoog legde en daar niet aan kon voldoen. De stress eromheen speelde ook een rol", blikt hij terug. "De druk is gewoon groot, want er moet elke week weer gepresteerd worden en als de resultaten tegenvallen dan wordt er ook direct naar de technisch directeur gewezen. Die druk voel je wel."
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Arnold Bruggink steunt oud-Ajacied: "Hij is nog lang doorgegaan"
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