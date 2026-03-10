Arnold Bruggink vreest voor Feyenoord: "Ajax heeft nu ingegrepen"

"Het ligt eraan wat er nog bij Feyenoord gaat gebeuren. Als het zo onrustig blijft als het nu is, denk ik dat Feyenoord geen tweede wordt", voorspelt Bruggink op de website van ESPN. "De onrust sijpelt overal door. Ajax heeft nu ingegrepen, dus even afwachten wat er daar gaat gebeuren."

De voormalig technisch directeur van FC Twente ziet dat zijn oude club aan een opmars bezig is. "FC Twente doet wat we konden verwachten", meent hij. "Dat kon ook niet uitblijven, want ze kregen heel weinig goals tegen en creëerden zelf heel veel kansen, die gaan er nu ook eindelijk in. Daar zit heel veel plezier in de ploeg. NEC is ook nog afwachten, want die gaan nog een bekerfinale spelen tussendoor. Niet dat ze dat belangrijker vinden dan de competitie, maar prijzen winnen is wel het allerleukste", aldus Bruggink, die niet durft te voorspellen wie tweede wordt. "Nee, helaas."

PSV kan zich deze week al tot kampioen kronen, maar de Eindhovenaren blijven een beetje uit de spotlights. "Er valt ook gewoon niet zoveel te melden omdat het verschil zo groot is", reageert Bruggink. "Ze staan nu negentien (!) punten voor op de nummer twee, dat is niet normaal hoor. Maar bij de concurrentie is de pleuris uitgebroken en dat is vaak toch interessanter om te vermelden. PSV blijft ondertussen maar winnen. Afgelopen zaterdag was het verre van goed tegen AZ, maar ze hebben dan altijd een speler waar ze zich aan kunnen vasthouden: Ivan Perisic."