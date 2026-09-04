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Arnold Bruggink waarschuwt Ajax: "Dat vind ik echt vreselijk"

Niek
Arnold Bruggink
Arnold Bruggink Foto: © Pro Shots

Ajax wist zich deze week onder andere te versterken met Thilo Kehrer en Simon Adingra en Kees Kwakman is enthousiast over de komst van het duo. De voormalig profvoetballer verwacht dat beide spelers directe versterkingen zijn voor de club uit Amsterdam. 

"Ik heb geen goed beeld van wat ze bij hun clubs hebben gedaan, maar ze hebben best veel gespeeld", vertelt hij op de website van ESPN. "Dit zijn serieuze aankopen. Qua naam, maar ook qua ervaring in serieuze competities. Dit zijn meteen basisspelers", voorspelt Kwakman.

Arnold Bruggink komt vervolgens met een duidelijke waarschuwing. "Het wordt wel een soort vreemdelingenlegioen", constateert hij. "Iedereen moet zich maar heel snel kunnen aanpassen. Ik kan me niet voorstellen dat al deze jongens klaar zijn voor PSV, komende zaterdag", aldus Bruggink. 

De analyticus snapt overigens ook niet dat trainer Michel afgelopen weekend lyrisch was over Aaron Bouwman. De talentvolle centrumverdediger werd door de Spaanse oefenmeester vergeleken met Virgil van Dijk. "Dat vind ik echt vreselijk, dat 'ie dat heeft gezegd. Alleen voor Bouwman. Het slechtste dat je kunt doen is iemand op jonge leeftijd vergelijken met een hele grote speler", besluit Bruggink kritisch. 

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