Arnold Bruggink waarschuwt Ajax: "Dat vind ik echt vreselijk"

Ajax wist zich deze week onder andere te versterken met Thilo Kehrer en Simon Adingra en Kees Kwakman is enthousiast over de komst van het duo. De voormalig profvoetballer verwacht dat beide spelers directe versterkingen zijn voor de club uit Amsterdam.

"Ik heb geen goed beeld van wat ze bij hun clubs hebben gedaan, maar ze hebben best veel gespeeld", vertelt hij op de website van ESPN. "Dit zijn serieuze aankopen. Qua naam, maar ook qua ervaring in serieuze competities. Dit zijn meteen basisspelers", voorspelt Kwakman.

Arnold Bruggink komt vervolgens met een duidelijke waarschuwing. "Het wordt wel een soort vreemdelingenlegioen", constateert hij. "Iedereen moet zich maar heel snel kunnen aanpassen. Ik kan me niet voorstellen dat al deze jongens klaar zijn voor PSV, komende zaterdag", aldus Bruggink.