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Arnold Mühren legt uit: "Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat"

Bjorn
Arnold Mühren
Arnold Mühren Foto: © Pro Shots

SC Heerenveen ging vrijdagavond met 2-0 onderuit bij landskampioen PSV. De Friezen kregen voldoende kansen om te scoren, maar wisten PSV-doelman Matej Kovar niet te verschalken. Toch wist de ploeg van trainer Robin Veldman indruk te maken in het Philips Stadion.

Zo verdiende Marcus Linday ondanks de nederlaag in Eindhoven een plek in het Elftal van de Week van De Telegraaf. "Heerenveen maakte het PSV mede door Marcus Linday uiterst lastig", vertelt rapporteur Arnold Mühren.

De 75-jarige oud-international was te spreken over het spel van Linday, die nog wel een ongelukkige eigen goal maakte. "Hij was voortdurend in beweging en een belangrijke schakel in de opbouw. Hij doet aanvallend mee zonder te verzuimen zijn verdedigende werk te doen. Het is niet gek dat er voortdurend interesse voor hem is. Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat van Ajax en Darko Nejasmic van NEC", aldus Mühren.

Elftal van de Week De Telegraaf: Thijs Jansen (SC Cambuur); Givairo Read (Feyenoord), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Lewis Schouten (AZ), Javi Lopez (Feyenoord); Marcus Linday (SC Heerenveen), Luciano Valente (Feyenoord), Julian Brandt (Ajax); Tyrone Owusu (Telstar), Yoann Cathline (FC Utrecht) en Isaac Babadi (Sparta Rotterdam).

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