Arokadare merkt op: "Dat voel je gelijk als je binnenkomt bij Ajax"

Tolu Arokadare geniet van zijn eerste dagen bij Ajax. De Nigeriaanse spits was tijdens zijn debuut tegen FC Volendam direct trefzeker. Eén ding viel hem meteen op bij Ajax: de winnaarsmentaliteit.

"Dat voel je gelijk als je binnenkomt op het trainingscomplex", vertelt hij in gesprekt met ESPN. "Het hele team weet hoe het vorige seizoen is gelopen en wat we dit seizoen moeten doen. Iedereen wil winnen en terug naar de top."

Arokodare voelde zich direct thuis in Amsterdam. "De spelers zijn heel gastvrij, de staf en de coaches zijn ook allemaal heel leuk, Jordi (Cruijff, red.) is heel leuk en bescheiden, de fans zijn geweldig. Je voelt dat iedereen altijd aan de top wil staan. Als voetballer en als mens moet je altijd die mentaliteit hebben."