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Arokadare merkt op: "Dat voel je gelijk als je binnenkomt bij Ajax"

Sara
bron: ESPN
Tolu Arokadare op de bank bij Ajax
Tolu Arokadare op de bank bij Ajax Foto: © Pro Shots

Tolu Arokadare geniet van zijn eerste dagen bij Ajax. De Nigeriaanse spits was tijdens zijn debuut tegen FC Volendam direct trefzeker. Eén ding viel hem meteen op bij Ajax: de winnaarsmentaliteit. 

"Dat voel je gelijk als je binnenkomt op het trainingscomplex", vertelt hij in gesprekt met ESPN. "Het hele team weet hoe het vorige seizoen is gelopen en wat we dit seizoen moeten doen. Iedereen wil winnen en terug naar de top."

Arokodare voelde zich direct thuis in Amsterdam. "De spelers zijn heel gastvrij, de staf en de coaches zijn ook allemaal heel leuk, Jordi (Cruijff, red.) is heel leuk en bescheiden, de fans zijn geweldig. Je voelt dat iedereen altijd aan de top wil staan. Als voetballer en als mens moet je altijd die mentaliteit hebben."

Arokodare begrijpt dat Ajax met Marcos Leonardo nu al twee nieuwe spitsen heeft gehaald. "We willen doelpunten maken, dat is vorig seizoen minder gelukt en daarom hebben ze twee spitsen binnengehaald. Om te scoren", aldus de spits. "Het is ook een technische speler die het spel goed leest. Ik denk dat het een goede combinatie is."

Arokodare is er niet bang voor dat hij vooral als pinchhitter gebruikt zal worden door trainer Míchel. "Wat is dat?" reageert hij in eerste instantie lachend. Na een korte uitleg, gaat hij erop in. "Als ik de laatste vijf of tien minuten binnen de lijnen kom, probeer ik te scoren, de bal in bezit te houden of de verdedigers te helpen. Ik wil werken voor het team, dan komt individueel succes vanzelf."

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