Arokadare merkt op: "Dat voel je gelijk als je binnenkomt bij Ajax"
Tolu Arokadare geniet van zijn eerste dagen bij Ajax. De Nigeriaanse spits was tijdens zijn debuut tegen FC Volendam direct trefzeker. Eén ding viel hem meteen op bij Ajax: de winnaarsmentaliteit.
"Dat voel je gelijk als je binnenkomt op het trainingscomplex", vertelt hij in gesprekt met ESPN. "Het hele team weet hoe het vorige seizoen is gelopen en wat we dit seizoen moeten doen. Iedereen wil winnen en terug naar de top."
Arokodare voelde zich direct thuis in Amsterdam. "De spelers zijn heel gastvrij, de staf en de coaches zijn ook allemaal heel leuk, Jordi (Cruijff, red.) is heel leuk en bescheiden, de fans zijn geweldig. Je voelt dat iedereen altijd aan de top wil staan. Als voetballer en als mens moet je altijd die mentaliteit hebben."
Arokodare begrijpt dat Ajax met Marcos Leonardo nu al twee nieuwe spitsen heeft gehaald. "We willen doelpunten maken, dat is vorig seizoen minder gelukt en daarom hebben ze twee spitsen binnengehaald. Om te scoren", aldus de spits. "Het is ook een technische speler die het spel goed leest. Ik denk dat het een goede combinatie is."
Arokodare is er niet bang voor dat hij vooral als pinchhitter gebruikt zal worden door trainer Míchel. "Wat is dat?" reageert hij in eerste instantie lachend. Na een korte uitleg, gaat hij erop in. "Als ik de laatste vijf of tien minuten binnen de lijnen kom, probeer ik te scoren, de bal in bezit te houden of de verdedigers te helpen. Ik wil werken voor het team, dan komt individueel succes vanzelf."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"