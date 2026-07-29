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Arokodare glundert: "Dacht dat mijn zaakwaarnemer een grap maakte"

Sara
bron: Ajax
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © BSR Agency

Tolu Arokodare is dolblij om Ajacied te zijn. De kersverse spits van Ajax vertelt over zijn overstap naar Amsterdam. 

"Het is geweldig", glundert de nieuwste aanwinst van Ajax. Hij kon niet wachten op zijn transfer, vertelt hij in een interview op de clubwebsite. "Dat kwam omdat ik al een tijdje wist van de interesse van Ajax. Ik kon niet wachten om de deal rond te krijgen en ik bleef druk zetten op mijn agent. Ik kan niet wachten om te beginnen."

De spits dacht eerst dat zijn zaakwaarnemer een grapje maakte over de interesse van Ajax. "Ik had het nooit voorgesteld, maar toen hij het mij vertelde, vond ik het mooi. Het is het grootste team van Nederland en een van de grootste teams in het Europese voetbal. Ik kan niet wachten om samen succesvol te zijn."

De spits benadrukt dat Ajax een grote naam is in Nigeria. "Ik ken Ajax al sinds ik een kind was en ik had nooit gedacht dat ik hier ooit zou spelen. In Nigeria kijken niet veel mensen naar de Nederlandse competitie, maar iedereen kent Ajax. Hier spelen betekent dat ik in het rijtje met geweldige Nigeriaanse spelers die hier hebben gespeeld kom te staan. Het is een enorme eer."

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