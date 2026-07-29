Arokodare glundert: "Dacht dat mijn zaakwaarnemer een grap maakte"

"Het is geweldig", glundert de nieuwste aanwinst van Ajax. Hij kon niet wachten op zijn transfer, vertelt hij in een interview op de clubwebsite. "Dat kwam omdat ik al een tijdje wist van de interesse van Ajax. Ik kon niet wachten om de deal rond te krijgen en ik bleef druk zetten op mijn agent. Ik kan niet wachten om te beginnen."

De spits dacht eerst dat zijn zaakwaarnemer een grapje maakte over de interesse van Ajax. "Ik had het nooit voorgesteld, maar toen hij het mij vertelde, vond ik het mooi. Het is het grootste team van Nederland en een van de grootste teams in het Europese voetbal. Ik kan niet wachten om samen succesvol te zijn."