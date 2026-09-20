Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tolu Arokodare kritisch op arbitrage: "Het is heel frustrerend"

Thomas
bron: ESPN
Tolu baalt
Tolu baalt Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare had zaterdag tegen Excelsior de nodige moeite met de manier waarop hij werd verdedigd. De spits van Ajax maakte als invaller weliswaar de belangrijke gelijkmaker, maar vond dat de arbitrage hem op meerdere momenten beter had kunnen beschermen tegen de fysieke aanpak van de Rotterdammers.

"Bijna bij elke bal werd er aan me getrokken en werd ik overal vastgehouden", zegt Arokodare bij ESPN. "Het is heel frustrerend. Ik zeg niet dat ze me met rust moeten laten. Alleen als je als grote speler naar de grond gaat, zullen ze zeggen: geen overtreding. Maar ik denk dat het wel een overtreding is."

Volgens de Nigeriaanse international waren er verschillende momenten waarop hij hinder ondervond. "Direct voor het doelpunt zie je dat ik probeer te springen, maar dat lukt niet. En zulke dingen gebeurden nog twee, drie keer. Ik verwacht niet dat het makkelijk is, maar het is soms wel heel frustrerend." Ondanks zijn frustraties wist Arokodare uiteindelijk wel zijn stempel op de wedstrijd te drukken met de 2-2.

Gerelateerd:
Julian Brandt wordt gefeliciteerd na een goal bij Ajax

Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."

0
Klaas-Jan Huntelaar

Huntelaar doet onthulling over Ajax: "Toen zei mijn lichaam: stop"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Tolu Arokodare
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tolu Arokodare kritisch op arbitrage: "Het is heel frustrerend"

Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."

Huntelaar doet onthulling over Ajax: "Toen zei mijn lichaam: stop"

Overmars geprezen: "Als hij je iets stuurt, klopt je hart sneller"

Klaassen baalt na Ajax-gelijkspel: "Dat moet minder gaan worden"

Ontsnapt Ajax aan penalty? "Hij schopt hem gewoon in zijn gezicht"

Ajax met kater interlandperiode in na gelijkspel tegen Excelsior

Mogelijk grote wijzing in de Eredivisie: "Ten dode opgeschreven"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws