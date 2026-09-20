Tolu Arokodare kritisch op arbitrage: "Het is heel frustrerend"

Tolu Arokodare had zaterdag tegen Excelsior de nodige moeite met de manier waarop hij werd verdedigd. De spits van Ajax maakte als invaller weliswaar de belangrijke gelijkmaker, maar vond dat de arbitrage hem op meerdere momenten beter had kunnen beschermen tegen de fysieke aanpak van de Rotterdammers.

"Bijna bij elke bal werd er aan me getrokken en werd ik overal vastgehouden", zegt Arokodare bij ESPN. "Het is heel frustrerend. Ik zeg niet dat ze me met rust moeten laten. Alleen als je als grote speler naar de grond gaat, zullen ze zeggen: geen overtreding. Maar ik denk dat het wel een overtreding is."

Volgens de Nigeriaanse international waren er verschillende momenten waarop hij hinder ondervond. "Direct voor het doelpunt zie je dat ik probeer te springen, maar dat lukt niet. En zulke dingen gebeurden nog twee, drie keer. Ik verwacht niet dat het makkelijk is, maar het is soms wel heel frustrerend." Ondanks zijn frustraties wist Arokodare uiteindelijk wel zijn stempel op de wedstrijd te drukken met de 2-2.