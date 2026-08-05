Arokodare lyrisch: "Jordi Cruijff is heel bescheiden en..."

Tolu Arokodare is ontzettend blij met zijn eerste dagen bij Ajax. De spits scoorde al bij zijn debuut tegen FC Volendam, maar denkt dat zijn jaar in Amsterdam hoe dan ook goed zal gaan verlopen.

"Mijn eerste indruk van Ajax is geweldig", opent de lyrische spits tegenover De Telegraaf. "De mentaliteit is fantastisch. Iedereen binnen de club weet natuurlijk wat er vorig seizoen is gebeurd. We weten ook allemaal wat we dit seizoen moeten doen en dat voel je meteen zodra je het trainingsveld opstapt."

Hij merkt dat er in Amsterdam een gezonde druk om te presteren heerst. "Iedereen wil winnen, iedereen wil terug naar de top. Dat is fantastisch. Ik wil het team helpen, doelpunten maken en voor de ploeg vechten", zegt spits.