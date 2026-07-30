Arokodare maakt indruk: "Dan kan Tolu uitgroeien tot een spits"
Ajax heeft zich woensdag definitief weten te versterken met Tolu Arokodare en Vincent Haegemen heeft hoge verwachtingen van de 25-jarige spits, die in het verleden furore maakte bij KRC Genk. De redacteur van VoetbalPrimeur.be is duidelijk over de kwaliteiten van de Nigeriaan.
“Zijn lichaam is en blijft natuurlijk zijn grote sterkte. Zet hem maar eens van de bal. Wat bovendien een andere troefkaart is die je op het eerste zicht niet zou opmerken: voor zijn lengte is hij ook nog eens behoorlijk snel", aldus Haegeman. "Dat maakt dat je hem ook in de diepte kan aanspelen. Technisch weet hij zich te redden, maar begaafd is Tolu zeker niet. In dat opzicht lijkt hij meer op een typische spits voor de Jupiler Pro League dan voor de Eredivisie.”
Hij heeft echter wel een duidelijk verbeterpunt voor de lange aanvaller: zijn rendement moet omhoog. "Zijn grootste manco vind ik echter dat hij niet het instinct van de echte sluipschutter heeft", vervolgt hij op de website van VoetbalPrimeur. "Volgens mij staat zijn seizoensrecord op vijftien doelpunten. Dat ligt niet zo bijster hoog voor een spits die bij topploegen in Letland, de Ligue 2 en België heeft gespeeld, waar je toch vaak in stelling wordt gebracht. Aangezien aanvallers in Nederland meestal gemakkelijker tot scoren komen, ben ik benieuwd op welk totaal hij bij Ajax zou kunnen eindigen."
“In de Premier League kende Tolu een lastig seizoen, ook al omdat Wolverhampton stijf onderaan stond", blikt Haegeman terug. "Als Ajax de versie van bij Genk weer tot leven kan brengen, denk ik zeker dat hij een meerwaarde kan zijn. Is het niet als eerste keuze, dan zeker als invaller om extra druk op de verdediging van de tegenstander te zetten. Het is hoe dan ook een spits waar je als tegenstander nooit mee klaar bent. Verder lijkt het me vooral zaak om zijn efficiëntie op te krikken. Als daar hard aan gewerkt wordt, kan Tolu alsnog uitgroeien tot een topspits", voorspelt hij.
"Voor mij is het een spits die beter past bij een grote club uit een wat kleinere competitie, die vaak in en rond de zestien meter moet geraken. Aanvallende ploegen met veel voorzetten vanop de zijkant lijken op zijn lijf geschreven", legt Haegeman uit. "Als Ajax die tactiek hanteert, zou hij zomaar een belangrijke schakel kunnen vormen. Bij Tolu heb ik nog steeds het gevoel dat hij geen afgewerkt product is. Als hij in Amsterdam een stap vooruit zet en Ajax bv naar de Champions League schiet, waarom dan niet op het einde van de rit 20 miljoen betalen?"
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