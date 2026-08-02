Arokodare na zijn debuut: "Ik zou zeker graag met hem spelen"
Tolu Arokodare beleefde een uitstekend debuut voor Ajax. De Nigeriaanse spits maakte tegen FC Volendam zijn eerste minuten in het Ajax-shirt en had slechts zeventien minuten nodig voor zijn eerste doelpunt. Na afloop sprak hij met Ajax Life over zijn rol, zijn ambities en een mogelijke samenwerking met Marcos Leonardo.
Arokodare voelt zich sinds zijn komst direct thuis in Amsterdam. "De spelers en de coaches zijn heel verwelkomend. De mentaliteit is geweldig. Het team weet wat er vorig seizoen is gebeurd en wat we dit seizoen moeten doen. Als je het trainingsveld opstapt, voel je de mentaliteit. Iedereen wil winnen en terugkeren naar de top."
Ook over zijn eigen doelstellingen is de spits duidelijk. "Ik wil het team helpen door goals te maken. Ik weet hoe ik moet scoren. Dat is mijn werk. Als ik niet scoor, probeer ik het een hel voor de verdedigers te maken. Als ik vecht voor het team, volgt het individuele succes vanzelf."
Arokodare heeft er geen moeite mee om als invaller belangrijk te zijn. "Dat was ik tegen Volendam al een beetje, ook al stonden we voor. Ik ben blij dat ik scoorde. Ik kan de laatste vijf of tien minuten het veld in komen om te scoren, om de bal vast te houden of om het de verdedigers lastig te maken. Ik wil werken voor dit team. Als je werkt voor het team, krijg je persoonlijk succes."
De 24-jarige aanvaller ziet het bovendien zitten om samen met Marcos Leonardo in de voorhoede te spelen. "Ja, natuurlijk. Ik houd ervan te combineren met mijn ploeggenoten. Ik zou zeker graag met hem spelen. Leo is een hele technische speler, die het spel goed leest. Het zou een goede combinatie kunnen zijn."
Tot slot sprak Arokodare zich positief uit over zijn eerste indrukken van Ajax. "Jordi Cruijff is ook erg aardig. Hij is een hele bescheiden en nuchtere man. En de supporters zijn geweldig."
Over zijn toekomst houdt hij zich nog op de vlakte. "Dat kan ik nu nog niet zeggen. Ajax is een geweldig team, maar de clubs beslissen. De mentaliteit is er, de mensen zijn fijn en de supporters zijn geweldig. Als voetballer wil je winnen en scoren. Als dat hier lukt, wil ik natuurlijk blijven."
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