Arokodare over invalbeurten bij Ajax: "Als dit mijn rol is..."
Tolu Arokodare kijkt met vertrouwen uit naar zijn periode bij Ajax. De 25-jarige spits wordt dit seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waarbij Ajax een optie heeft om hem daarna definitief over te nemen. Vooralsnog moet de Nigeriaan genoegen nemen met invalbeurten.
Tegen PEC Zwolle maakte Arokodare zijn officiële debuut voor Ajax. De aanvaller kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste minuten in Amsterdam. "Ik vond het leuk. We begonnen natuurlijk niet perfect, maar we eindigden zoals we wilden en dat is met een overwinning en twee doelpunten", zegt Arokodare voor de camera van Ziggo Sport. "Ik heb ervan genoten om mijn eerste officiële minuten te maken. Het was ook mooi om een assist te geven."
In de eerste competitiewedstrijd kreeg Kasper Dolberg de voorkeur als spits. Arokodare blijft daar echter rustig onder. "Iedereen wil starten, maar soms zijn er grotere dingen dan wat een speler zelf wil. Soms komt het team en de tactische beslissingen eerst. Misschien ook fysieke redenen. Je weet het nooit. Ik ben ingevallen en ik heb mijn werk gedaan. Als dit mijn rol is voor het hele seizoen, ga ik mijn best doen om dat te doen. Als ik start, doe ik ook mijn best. Ik wil gewoon scoren en winnen."
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Arokodare over invalbeurten bij Ajax: "Als dit mijn rol is..."
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