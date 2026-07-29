Arokodare schot in de roos voor Ajax? "Hij kan angst inboezemen"

Mike Verweij is enthousiast over de aanstaande komst van Tolu Arokodare naar Ajax. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf kan de Nigeriaanse spits uitgroeien tot een nachtmerrie voor verdedigers in de Eredivisie.

In de podcast Kick-off ging Verweij uitgebreid in op de transfer van de 25-jarige aanvaller, die op huurbasis moet overkomen van Wolverhampton Wanderers. "Zijn naam zong al rond. Het gerucht ging vorige week al. Ajax heeft zich gemeld bij Wolves en wil deze spits, 25 jaar en Nigeriaans international, huren." Verweij wijst erop dat Arokodare eerder voor een fors bedrag de overstap maakte van KRC Genk naar Wolverhampton. "Hij heeft bij Genk gezeten en die hebben hem voor 26 miljoen euro verkocht aan Wolves. Ajax stuurt aan op een niet-verplichte koopoptie tussen de achttien en twintig miljoen euro."

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Volgens de journalist is de constructie aantrekkelijk voor Ajax. "Doet hij het heel erg goed, kan je een Premier League-spits kopen voor achttien miljoen euro. Stel je voor dat hij er 25 inschiet. Dan wil ik niet zeggen dat het geen geld is, maar dat is dan niet heel erg duur. Functioneert hij niet, dan zeg je na afloop van het seizoen: bedankt en tot ziens." Daarnaast ziet Verweij voldoende redenen waarom Ajax juist nu een extra spits nodig heeft. "Ajax heeft ook spitsen nodig. Weghorst is natuurlijk vertrokken naar Twente. Het is een publiek geheim dat Dolberg wil terugkeren naar Denemarken. Dat zal er wel van komen. Dan heb je spitsen nodig. Konadu deed het aardig, maar hij moet nog stappen zetten."

Ook verwacht hij dat Marcos Leonardo zich nog zal verbeteren. "Marcos Leonardo zal ook wel beter worden dan dat hij tegen Burnley speelde." Tot slot ziet Verweij in Arokodare niet alleen een aanvallende versterking, maar ook een wapen bij standaardsituaties. "Ajax was heel erg kwetsbaar bij standaardsituaties. Haal hem naar achter en hij kopt alles weg", zegt hij. "Dit is wel een spits die tegenstanders angst kan inboezemen. Hij is niet heel verfijnd, maar ik denk wel een speler die veel Eredivisie-verdedigers de stuipen op het lijf jaagt."