Geschreven door Jessica Westdijk 22 mei 2020 om 12:05

Onlangs liet Nico Tagliafico weten dat hij Ajax een fantastische club vindt, maar de Eredivisie geen fantastische competitie. De Argentijnse linksback vindt het dan ook tijd om verder te gaan kijken en de uitdaging in een nieuwe competitie te zoeken.

Interesse lijkt er genoeg te zijn. De nieuwste club die interesse zou hebben in Tagliafico, is Arsenal. Volgens The Sun zouden The Gunners € 22 miljoen willen betalen voor de verdediger, die bij Ajax nog tot medio 2022 vast ligt.

Eerder zouden onder anderen Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Chelsea al interesse hebben getoond.