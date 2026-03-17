Arsenal-sensatie werd getipt bij Ajax: "Ze waren er mee bezig"

Ronald de Boer vertelt dat Arsenal-talent Max Dowman al anderhalf jaar geleden bij hem opviel. Een zaakwaarnemer had contact gezocht om de inmiddels zestienjarige spelmaker aan te bevelen bij Ajax.

"Het grappige is, anderhalf jaar geleden stuurde een zaakwaarnemer mij een filmpje over deze speler", zegt De Boer bij Ziggo Sport. "Ronald, dit moet je bekijken. Hij is zo'n geweldige speler en echt iets voor Ajax. Een echte Ajax-speler. Toen heb ik het doorgegeven aan een scout van Ajax."

"Ze zeiden: daar zijn we al mee bezig, maar die is bijna onmogelijk om te halen. Hij was toen al zo goed. Ik zag die beelden en vond hem ook fantastisch", aldus Ronald de Boer. Dowman maakt inmiddels indruk bij Arsenal. De jonge middenvelder werd tegen Everton de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League.