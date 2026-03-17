Arsenal-sensatie werd getipt bij Ajax: "Ze waren er mee bezig"

Max Dowman bij Arsenal

Ronald de Boer vertelt dat Arsenal-talent Max Dowman al anderhalf jaar geleden bij hem opviel. Een zaakwaarnemer had contact gezocht om de inmiddels zestienjarige spelmaker aan te bevelen bij Ajax.

"Het grappige is, anderhalf jaar geleden stuurde een zaakwaarnemer mij een filmpje over deze speler", zegt De Boer bij Ziggo Sport. "Ronald, dit moet je bekijken. Hij is zo'n geweldige speler en echt iets voor Ajax. Een echte Ajax-speler. Toen heb ik het doorgegeven aan een scout van Ajax." 

"Ze zeiden: daar zijn we al mee bezig, maar die is bijna onmogelijk om te halen. Hij was toen al zo goed. Ik zag die beelden en vond hem ook fantastisch", aldus Ronald de Boer. Dowman maakt inmiddels indruk bij Arsenal. De jonge middenvelder werd tegen Everton de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League.

Marciano Vink

Vink boos op speler: "Of het nou met Weghorst is tegen Ajax"

Aad de Mos met een Ajax-sjaal om zijn nek

Aad de Mos: "Dan voegt hij veel meer toe aan het spel van Ajax"

Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

