Geschreven door Jessica Westdijk 08 mei 2021 om 14:05

Arsenal zou Andre Onana deze zomer willen overnemen van Ajax, zo meldt Goal. De Londense club zou € 8 miljoen over hebben voor de doelman, die momenteel geschorst is.

De schorsing van Onana loopt nog tot februari 2022 en dat is dan ook een belangrijke factor bij een eventuele transfer. Er loopt nog een zaak bij het CAS om de schorsing van Onana te verkorten, de uitspraak daarvan wordt in juni verwacht. Arsenal kijkt daar met veel interesse naar: of de club Onana daadwerkelijk deze zomer wil kopen, is deels daarvan afhankelijk.

Onana ligt nog tot medio 2022 vast in Amsterdam. Ajax wilde zijn contract verlengen tot medio 2024, maar de doelman zelf wilde slechts met één jaar verlengen. Daarop zijn de contractonderhandelingen stilgelegd.