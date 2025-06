'Arsenal zet door voor Ajax-speler en legt voorstel op tafel'

Jorrel Hato staat al het hele jaar in de belangstelling van meerdere topclubs en geldt als een van de meest gewilde verdedigers van dit moment. Arsenal behoort tot de grootste kanshebbers, en volgens CaughtOffside zijn de gesprekken tussen de Londenaren en Hato’s entourage inmiddels verder gevorderd dan eerder werd aangenomen.

Chelsea stond eveneens hoog op de lijst met geïnteresseerden en nam eerder deze zomer al contact op met Ajax. Hoewel The Blues mogelijk later nog aanzetten tot een bod, richten ze hun aandacht momenteel op andere prioriteiten. Dit zorgt ervoor dat de weg voor The Gunners nog meer open ligt.

Ajax zou eerder hebben aangegeven een transfersom van vijftig miljoen euro te verlangen voor de verdediger. Arsenal zou inmiddels officieel een bod hebben uitgebracht, terwijl er voor Hato naar verluidt een contractvoorstel van zes jaar voor hem klaarligt.