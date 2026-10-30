Arveladze: "Jammer dat ik niet met hem kon samenwerken bij Ajax"

"Mijn eerste ontmoeting met Louis van Gaal was op het parkeerdek van de Amsterdam ArenA, direct na de Klassieker tegen Feyenoord in 1997", vertelt Arveladze in ELF Voetbal Magazine. "We verloren met 3-4, ik scoorde drie keer. Louis kwam op mij af en zei: 'Je was de beste speler van het veld, maar daar heb je nu niet veel aan, hè?' Hij wenste me veel succes en liep verder met zijn vrouw Truus."

"Louis had Ajax toen al verlaten voor FC Barcelona", vervolgt Arveladze. "Ik vond het jammer dat ik niet met hem kon samenwerken bij Ajax. Gelukkig gebeurde dat jaren later alsnog, bij AZ. Ik had verhalen gehoord dat Louis een eigenaardige man was, maar dat hing sterk af van met wie je sprak. De een zag in hem een van de beste trainers ooit, de ander vond hem onmogelijk om mee samen te werken."