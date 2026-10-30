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Ajax historie & oud-spelers

Arveladze: "Jammer dat ik niet met hem kon samenwerken bij Ajax"

Bjorn
Shota Arveladze
Shota Arveladze Foto: © Pro Shots

Louis van Gaal vierde dit jaar zijn 75ste verjaardag. De markante oud-trainer van Ajax was geliefd bij veel speler. Voormalig Ajax-speler Shota Arveladze maakte hem niet als trainer mee bij Ajax.

"Mijn eerste ontmoeting met Louis van Gaal was op het parkeerdek van de Amsterdam ArenA, direct na de Klassieker tegen Feyenoord in 1997", vertelt Arveladze in ELF Voetbal Magazine. "We verloren met 3-4, ik scoorde drie keer. Louis kwam op mij af en zei: 'Je was de beste speler van het veld, maar daar heb je nu niet veel aan, hè?' Hij wenste me veel succes en liep verder met zijn vrouw Truus."

"Louis had Ajax toen al verlaten voor FC Barcelona", vervolgt Arveladze. "Ik vond het jammer dat ik niet met hem kon samenwerken bij Ajax. Gelukkig gebeurde dat jaren later alsnog, bij AZ. Ik had verhalen gehoord dat Louis een eigenaardige man was, maar dat hing sterk af van met wie je sprak. De een zag in hem een van de beste trainers ooit, de ander vond hem onmogelijk om mee samen te werken."

De Georgiër beleefde een zeer succesvolle periode in Alkmaar onder Van Gaal en was later bij AZ ook assistent-trainer onder de oud-bondscoach. "Als zijn assistent voerden we mooie gesprekken. Ik leerde enorm veel van hem. Hij hield vast aan zijn principes, maar nam ook zijn ervaringen uit andere culturen en landen mee. Naarmate hij ouder werd, toonde hij zich naar buiten toe iets bescheidener, maar vanbinnen bleef hij even strijdbaar."

Arveladze geeft een voorbeeld: "Dat merkte ik weer twee jaar geleden, toen de Ajax-legendes speelden tegen die van Real Madrid. Louis hield een ouderwetse teambespreking: als Ajax-trainer had hij nooit van Real verloren en dat wilde hij zo houden. Later bedankte hij me omdat ik scoorde. Ik ben er trots op dat ik hem een goede vriend mag noemen. Hij was jaren geleden ook aanwezig bij mijn afscheidsduel in Georgië. Louis is een mooi, warm en emotioneel mens. Ik ben dankbaar dat we elkaar ooit ontmoet hebben en nog steeds contact hebben. We bellen en appen regelmatig. Ik gun hem en Truus nog vele mooie jaren samen."

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