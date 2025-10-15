Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Asscher licht beste Ajacied uit: "Als je het hebt over Ajax-DNA"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Lodewijk Asscher in de tweede kamer
Lodewijk Asscher in de tweede kamer Foto: © Pro Shots

Lodewijk Frans Asscher is een Nederlands voormalig politicus voor de Partij van de Arbeid én groot Ajax-liefhebber. Met Arco Gnocchi en Freek Jansen heeft hij het over het huidige seizoen van Ajax.

"Het ziet er natuurlijk niet uit. Je gaat naar de thuiswedstrijden en iedere keer vol verwachting en dan zie je het zo instorten", opent Lodewijk Asscher bij Voetbal International. "In het echt is het echt anders dan op televisie. Je ziet bij die spelers ook een soort van groot vraagteken boven hun hoofd: wat wordt er nu van me verwacht? Loop ik terug of niet? Beetje dan maar". 

"Ik was bij het duel tegen NAC Breda. In het seizoen van Steijn wist je zeker: we gaan nog een bal tegenkrijgen in de 96ste minuut. 100%. En nu is het wel gek dat dat eigenlijk niet gebeurd", vindt hij. "Ze hebben vaak geluk en zéker tegen NAC. Maar het is wel gênant om te zien."

Arco Gnocchi maakt zich ook zorgen: "Ze hebben nu al zestien goals tegen. Vorig seizoen duurde het 23 wedstrijden voordat het zo ver was. Dat zijn Jong Ajax-statistieken." Freek Jansen is het eens met Asscher: "Ik ben het met je eens, het ziet er niet uit. Dat is het gevoel dat beklijft bij de supporter."

Asscher: "Ik kijk ook altijd naar individuele spelers. Dat vind ik het leuke aan voetbal kijken. Dus zo'n Gloukh kan ik dan wel heel erg van genieten. Een soort zaalvoetbalachtige souplesse." Gnocchi: "Ze noemen hem ook Hans Gloukh omdat hij de bal soms ook wegtovert. Maar hij doet meer goed dan fout."

Toch vindt Asscher dat de dribbelaar altijd moet spelen: "Maar als je het hebt over Ajax-DNA, dan is dat een speler die veel balverliest lijdt, maar ook heel veel kan, in plaats van een speler die super betrouwbaar is en hard rent. Het is geen athletiek."

