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Assistent bij FC Groningen-Ajax heeft opvallende link met Groningen

Joram
Freek Vandeursen
Freek Vandeursen Foto: © BSR Agency

Dennis Higler is zondag de scheidsrechter bij FC Groningen – Ajax. De arbiter krijgt in de Euroborg hulp van assistenten Kevin Bodde en Freek Vandeursen. Laatstgenoemde komt uit Groningen, maar dat vormt volgens de regels geen belemmering om bij een wedstrijd van de plaatselijke club te vlaggen.

Vandeursen was eerder al betrokken bij een duel van FC Groningen. Begin 2025 maakte hij deel uit van het arbitrale team bij NAC Breda – FC Groningen. Destijds benadrukte de KNVB tegenover BN De Stem dat Vandeursen niet in de provincie Groningen woont. Ook stelde de bond dat er geen reden was om aan zijn integriteit te twijfelen.

De KNVB hanteert regels voor scheidsrechters en assistenten bij wedstrijden. Zo mogen zij geen duel leiden of vlaggen als ze in de woonplaats van een betrokken club wonen, familie zijn van spelers of trainers, of zelf aangeven een ploeg niet te willen fluiten of vlaggen. Omdat Vandeursen niet in de provincie Groningen woont en er geen andere belemmering is, kan hij gewoon worden aangesteld bij wedstrijden van FC Groningen.

Wouter Wiersma is zondag de vierde official in de Euroborg. Vanuit Zeist neemt Edwin van de Graaf de rol van videoscheidsrechter op zich, met Rens Bluemink als assistent-VAR.

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