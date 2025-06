Assistent Farioli langer bij Ajax? "Hij ziet het zitten te blijven"

Francesco Farioli is vertrokken bij Ajax en de club uit Amsterdam heeft met John Heitinga en Marcel Keizer een nieuw duo voor de groep staan. Het is echter nog lang niet stil rondom het vertrek van de Italiaan, die tot verrassing van velen zelf opstapte de ochtend na het mislopen van de titel.

"Kroes en Geelen proberen de Italiaan nog tot rede te brengen. Binnen Ajax is er gedurende het seizoen ook echt wel getwijfeld over de toekomst met Farioli, maar de club had juist besloten om verder te gaan met de veelbesproken oefenmeester. ‘Denk er nog even over na, laat het even bezinken. Misschien worden we zondag wel kampioen’, drukken ze Farioli op het hart", opent Lentin Goodijk in Voetbal International.

PSV wordt echter kampioen. "De Ajax-fans laten zich achteraf toch van hun beste kant zien. Wanneer ze Farioli beginnen toe te zingen, breekt hij. Dikke tranen rollen over zijn wangen. Het zijn tranen van een gebroken titeldroom, tranen van ontlading na een lang seizoen, maar ook tranen van afscheid. Want als hij maandagochtend aanschuift tegenover Kroes en Geelen, vertelt hij niet van inzicht te zijn veranderd."

"Ditmaal doen de directeuren geen poging meer om Farioli op andere gedachten te brengen", weet Goodijk. "Wanneer Farioli de deur achter zich dichttrekt, volgen nog heel wat gesprekken: hij moet het zijn spelers gaan vertellen. Eén voor één roept hij ze het trainingsveld van De Toekomst op om persoonlijk afscheid te nemen, ook daarbij zijn er tranen, maar ook mooie woorden."

Farioli handelde onafhankelijk in zijn besluit. "Niet alleen zijn spelers, ook een aantal van zijn eigen assistenten wordt verrast door het abrupte afscheid van Farioli. Ook omdat de Italiaan nog geen nieuwe club paraat heeft, waar hij zijn staf eventueel mee naartoe zou kunnen nemen. Net als Farioli hadden ook zijn assistenten een connectie opgebouwd met de club Ajax en de stad Amsterdam."

"Felipe Sánchez Mateos bijvoorbeeld, zou het best zien zitten om alsnog te blijven. Dat zal uiteraard allemaal afhangen van de ontwikkelingen in de komende weken", weet Goodijk. "Maar vooral de fans blijven met veel vragen over: hoe kan het dat een trainer, die zo vaak zijn liefde voor de club en zijn spelers benadrukte, zelf besluit op te stappen?"