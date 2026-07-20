Assistent van Michel stelt zich voor: "Dat is mijn grootste wens"

Juan Vicente Peinado Fernandes, beter bekend als Juanvi, is begonnen aan zijn avontuur bij Ajax. De 53-jarige assistent-trainer kijkt ernaar uit om zijn ervaring in Amsterdam in te zetten en hoopt spelers niet alleen als voetballer, maar ook als mens verder te helpen.

"Mijn volledige naam is Juan Vicente, maar in het Spaans noemen ze mij Juanvi. Ik ben net 53 jaar geworden. Op mijn verjaardag had ik mijn eerste trainingsdag hier bij Ajax. Het was dus een hele bijzondere verjaardag", zo vertelt hij aan het clubkanaal.

Juanvi kent een lange trainersloopbaan. Na een carrière als profvoetballer op het Spaanse derde niveau stapte hij op zijn dertigste het trainersvak in. "Ik heb als profvoetballer gespeeld op het Spaanse derde niveau tot ongeveer mijn dertigste. Toen ik stopte met voetballen, ben ik trainer geworden. Dit is mijn 25e seizoen als coach."

De Spanjaard werkte bij meerdere gerenommeerde clubs en was jarenlang de rechterhand van Julen Lopetegui. "Ik heb het geluk gehad om bij belangrijke clubs in Spanje te werken, zoals Real Madrid, Villarreal en Rayo Vallecano. De afgelopen zes jaar werkte ik als assistent-trainer van Julen Lopetegui. Eerst bij Sevilla en daarna in de Premier League bij Wolverhampton Wanderers en West Ham United. Daarna hervatte ik mijn loopbaan als hoofdtrainer op het derde niveau van Spanje. Vervolgens kreeg ik van Míchel Sánchez het voorstel om hem te helpen in dit prachtige project."