Geschreven door Idse Geurts 07 dec 2021 om 11:12

Nicolas Tagliafico lijkt te mogen hopen op een transfer naar La Liga. Naar verluidt is Spaanse grootmacht Atlético Madrid geïnteresseerd in de linksback. De afgelopen seizoenen was Tagliafico niet weg te denken uit de basiself van Ajax, maar dit seizoen is hij zijn plek verloren aan Daley Blind. De Argentijn moet rond de achttien miljoen euro opleveren.

Dit transfernieuws komt daags na harde woorden van Tagliafico richting coach Erik ten Hag. “Gisteren was je misschien de held, maar vandaag stel je niks voor. Als ik Erik ten Hag was, zou ik meer praten met de spelers die op de bank zitten. Want november, december en januari zijn zware maanden”, liet Tagliafico optekenen tegenover de NOS. ‘Nico’ liet ook weten dat hij het moeilijk heeft met zijn reserverol. “Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik niet speel. In eerste instantie was het erg zwaar. Ik denk dat we alle negatieve ervaringen moeten accepteren en dat we ervan leren.”

Een overstap naar Atlético Madrid lijkt dus geen verkeerde optie voor de Argentijn. Toch zal het jammer zijn om Tagliafico te zien vertrekken bij Ajax. Er zullen weinig spelers zijn die zich de afgelopen jaren zo hebben ingezet voor Ajax.