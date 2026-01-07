HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Atlético wil na jaar al af van voormalig Ajax-target Almada'

Thomas
bron: Cadena SER
Thiago Almada en Dávid Hancko
Thiago Almada en Dávid Hancko Foto: © Pro Shots

Thiago Almada lijkt hard op weg naar de uitgang bij Atlético Madrid. Volgens het Spaanse Cadena Ser staat de club open voor een vertrek van de 22-jarige Argentijn, die dit seizoen nauwelijks aan spelen toekomt. Een verhuur of zelfs een definitieve transfer behoort tot de mogelijkheden, ondanks het feit dat Atlético een jaar geleden nog ruim twintig miljoen euro voor hem betaalde.

De aanvaller, die in de zomer van 2023 nog nadrukkelijk werd gevolgd door Ajax, komt in Madrid amper aan de bak. Almada speelde dit seizoen slechts elf competitiewedstrijden en deed dat vooral als invaller. Volgens Cadena Ser is er sprake van ‘overbezetting’ op zijn positie, met spelers als Giacomo Raspadori, Alex Baena, Pablo Barrios, Conner Gallagher en Nico González die hem structureel in de weg zitten.

Atlético lijkt weinig perspectief meer te zien voor Almada in de selectie van Diego Simeone. De club is dan ook bereid om hem deze winter te laten gaan, al dan niet op huurbasis. Vanuit de Premier League zou inmiddels al belangstelling zijn, al is nog niet duidelijk welke club zich heeft gemeld. De komende weken moeten uitwijzen of Almada zijn teleurstellende periode in Spanje snel kan afsluiten.

