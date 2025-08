Atteveld: "Misschien past hij meer bij Ajax dan bij Salzburg"

"Ik vond het leuk om te horen dat Ajax druk bezig was om Gloukh binnen te halen", vertelt de oud-trainer van onder meer Roda JC en ADO Den Haag in een interview met De Telegraaf. "Het maakt me altijd wel een beetje trots als een speler met wie ik heb gewerkt naar een internationale topclub gaat, want dat is Ajax ondanks een aantal mindere jaren in mijn ogen nog steeds. Oscars droom komt uit."

De ex-voetballer van onder meer Everton noemt Gloukh technisch heel vaardig. "Vanaf dag één zagen we dat we met een heel bijzonder jochie te maken hadden. Hij scant in het veld de situatie om hem heen zo goed, dat hij in het hoogste tempo en onder druk eigenlijk altijd de goede beslissing neemt", vertelt hij.

"Daar heeft Oscar hard voor gewerkt, want in de opleiding bij Maccabi Tel Aviv stak hij er met kop en schouders bovenuit. Daardoor ging het hem te makkelijk af. Om hem ooit internationaal de top te laten halen, moest hij flink wat stappen maken. Vooral zonder bal was hij matig. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat was soms zwaar voor hem, maar hij heeft het goed opgepakt. Nu schakelt hij razendsnel om bij balverlies en is hij ontzettend agressief in het druk zetten. Die positieve ontwikkeling zegt veel over zijn karakter, want Gloukh is heel erg gedreven en elke dag met zijn carrière bezig", vervolgt hij.

De Amsterdammer benoemt een nog meer kwaliteiten van de middenvelder. "Hij scoort makkelijk en zet tussen de linies eenvoudig mensen vrij. Ik denk dat je de steekbal bij Brann Bergen, waaruit de 1-1 viel, wel hebt gezien. Het gemak waarmee hij dat deed, is tekenend voor Gloukh. Net als het feit dat hij altijd en overal op het veld de bal wil hebben." Lachend: "De bal ophalen bij zijn eigen verdedigers heeft hij ook dankzij zijn coaches na mij wel afgeleerd."

Raymond Atteveld noemt Gloukh na een grapje een echte Ajax-speler. "Onder Farioli? Of volgens de oude Ajax-huisstijl? Oscar past zeker bij Ajax, want hij is een technische, scorende en assists gevende voetballer, voor wie je naar het stadion komt. En hij is eigengereid en zelfbewust. In Amsterdam zijn ze bijna allemaal een beetje vol van zichzelf", vertelt hij.

Atteveld verwacht weinig aanpassing voor Gloukh. "Ik denk dat hij in de Eredivisie goed uit de voeten kan, omdat hij daar wat meer ruimte krijgt en omdat de Nederlandse competitie wat minder fysiek is dan de Oostenrijkse. Voor de Champions League-wedstrijden met Ajax zal hij wel weer een stapje moeten maken. Maar dat is een mooie uitdaging, die hij met beide handen zal aangrijpen. Oscar zal de kar moeten trekken, want hij is een dure aankoop. Het is aan hem om elke dag te laten zien dat hij de beste is. Met die druk kan hij goed omgaan", vertelt hij.

Atteveld vindt de transfersom van Ajax voor Gloukh meevallen. "Waarom laat Salzburg hem voor dat bedrag gaan? Misschien past hij meer bij Ajax dan bij Salzburg. De Red Bull-strategie is natuurlijk vooral snel omschakelen, waar de nadruk in Amsterdam meer op het balbezit ligt, wat nog meer zijn ding is. En Ajax heeft grote delen van wedstrijden ook de bal. Dat neemt niet weg dat hij in de Johan Cruijff ArenA ook vol aan de bak moet in de omschakeling. Zeker in Europese wedstrijden", aldus Atteveld.