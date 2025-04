Auw! Oud-Ajacied Cillessen met spoed geopereerd na harde botsing

Jasper Cillessen is met spoed geopereerd. De voormalig doelman van Ajax, die in het verleden ook bij NEC speelde, raakte maandagavond zwaar geblesseerd tijdens de wedstrijd tussen Las Palmas en Celta de Vigo.

De Nederlandse doelman van Las Palmas moest met een brancard van het veld na een harde botsing. In Spaanse media werd melding gemaakt van een geperforeerde darm. Dinsdagochtend kwam zijn club met de bevestiging dat Cillessen succesvol geopereerd is en in stabiele toestand in het ziekenhuis ligt.

De 35-jarige sluitpost was in het verleden ook een vaste waarde bij het Nederlands elftal, maar bondscoach Ronald Koeman geeft bij Oranje tegenwoordig de voorkeur aan spelers als Bart Verbruggen, Justin Bijlow, Nick Olij en Mark Flekken.