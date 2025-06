Avery Appiah trots na contractverlenging: "Ik ben heel dankbaar"

Appiah speelt al sinds 2020 in de jeugd van Ajax en maakte afgelopen seizoen zijn minuten voor de Onder 19. "Ik ben God heel erg dankbaar dat ik hier mag staan en dat ik mijn contract mag tekenen, dus trots is een klein woord", vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax. "Ik ben supertrots op mijn familie en mijn familie is supertrots op mij. Ik ben trots op mijn zaakwaarnemer, dus het is alleen maar mooi om hier te zijn."

Het talent heeft veel geleerd van zijn vader. "Op zondagochtenden hebben we getraind na slechte wedstrijden op de zaterdag", laat hij weten. "Hij heeft mij geleerd om hard te werken en dat ik mentaal sterk moet zijn. Op voetbalgebied wist hij wel dat ik kwaliteiten had, maar vooral op mentaal gebied zei hij dat ik stappen moest gaan maken. Dat heb ik zeker gedaan."