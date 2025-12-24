Ávila op weg naar de uitgang? "Gaan spoedig een bod neerleggen"

São Paulo wil zich op korte termijn melden bij Ajax voor Gastón Ávila. Dat meldt ESPN . De Braziliaanse topclub heeft al een principeakkoord bereikt met de 24-jarige verdediger en wil hem op huurbasis overnemen van de Amsterdammers.

Ávila speelde dit kalenderjaar al in Brazilië, waar hij op huurbasis uitkwam voor Fortaleza. Voor die club kwam de Argentijn tot 34 officiële wedstrijden. Een langer verblijf daar bleef echter uit: Fortaleza had in de huurconstructie een koopoptie opgenomen, maar besloot die uiteindelijk niet te lichten.

Nu dient zich met São Paulo opnieuw een Braziliaanse werkgever aan. "De Braziliaanse club gaat spoedig een bod neerleggen bij de Amsterdamse club", schrijft ESPN. De linkspoot, die nog tot medio 2027 vastligt bij Ajax, staat open voor de overstap. "São Paulo wil Ávila voor een jaar huren van Ajax met een optie tot koop. Binnen de club heerst optimisme dat Ajax het voorstel zal goedkeuren."

Ávila werd in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro naar Amsterdam gehaald door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat, maar wist zijn prijskaartje nooit waar te maken. Begin 2024 liep hij een zware kruisbandblessure op, waardoor hij langdurig uit de roulatie was. Bij Fortaleza kreeg hij dit jaar de kans om weer wedstrijdritme op te doen, maar een terugkeer in de plannen van Ajax lijkt uitgesloten.