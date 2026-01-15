AZ 10 wedstrijden op rij ongeslagen tegen Ajax: "Mooi om te zien"

Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Gijs Kila
bron: ESPN
Peer Koopmeiners
Peer Koopmeiners Foto: © BSR Agency

AZ beleefde tegen Ajax een historische bekeravond. In Alkmaar werd de rivaal met maar liefst 6-0 verslagen, waardoor de ploeg zich plaatste voor de kwartfinale van de KNVB Beker. Voor Peer Koopmeiners was het een wedstrijd die nog lang zal bijblijven.

De middenvelder genoot zichtbaar van het optreden van zijn ploeg. "Ik denk dat het van begin tot eind genieten was. Met hier en daar een fase wat afwachtend en rustiger, maar ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben neergezet", blikte hij terug bij ESPN.

De snelle openingstreffer gaf het elftal direct vertrouwen. "Je begint al heel snel met die 1-0 en dan groeit het geloof en de energie in de ploeg. Dan zie je dat we dat vol kunnen houden en erin blijven geloven." AZ bleef vervolgens druk zetten en liet Ajax nauwelijks ruimte. "We gingen door en door, dat is heel mooi om te zien."

De zege had ook statistisch gezien extra lading. AZ is inmiddels al tien wedstrijden op rij ongeslagen tegen Ajax en won nooit eerder met zo’n groot verschil. Dat doet volgens Koopmeiners iets met de ploeg. "Het maakt net even wat meer los soms. Laat dit dan maar het begin zijn." Tegelijkertijd blijft hij nuchter. "Het is aan iedereen om dit elke week te brengen, maar voor nu ben ik heel trots."

De beker leeft sterk binnen de selectie. Vorig seizoen strandde AZ nog in de finale, die na strafschoppen verloren ging. Die herinnering speelt mee richting het vervolg van het toernooi. "Je probeert het achter je te laten. Tuurlijk weet je dat dat er nog zit, en dat wil je rechtzetten als ploeg." De ambitie is duidelijk: "Elke wedstrijd in de beker gaat erom en we gaan er alles aan doen."

