AZ-clubicoon haalt uit: "Ik kan moeilijk naar dit Ajax kijken"

"Dat was het grote Ajax, hè. Ik kan er héél moeilijk naar kijken", aldus Van Galen in een interview met Sportnieuws.nl. AZ staat momenteel zesde in de competitie, maar volgens Van Galen doet de ploeg het beter dan de ranglijst suggereert. "Ik vind ze véél verder dan Ajax, alleen die hebben dit seizoen veel geluk", stelt hij. "Ik zie geen lijnen en strategie, dus AZ moet daar gewoon winnen."

Hij heeft vertrouwen in een goede wedstrijd van de Alkmaarders in Amsterdam. "Ze spelen al jaren goed in de Johan Cruijff ArenA, dus ik zie ze daar wel winnen." Zijn ergernis over het spel van Ajax is duidelijk. "Je werd daar vroeger weggespeeld, maar nu zie je ze alleen maar van voren naar achter rennen."