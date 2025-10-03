Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

AZ deelt officieel bericht na zeperd: "Dan pakken we Ajax!"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
AZ-fan laat van zich horen
AZ-fan laat van zich horen Foto: © X (voorheen Twitter)

Bij AZ heerste grote verslagenheid na de 4-0-nederlaag bij AEK Larnaca. De Alkmaarders stonden al snel met een man minder en kwamen die klap niet meer te boven. In de slotfase breidde de thuisploeg de score uit naar 4-0. Na afloop werd er een bericht op X geplaatst, waar Ajax ook nog in voorkwam.

Martens, trainer van de ploeg uit Alkmaar, sprak na afloop openlijk over de teleurstelling in de kleedkamer. "Niet goed", aldus Martens. "We verloren te veel duels, daarin zijn we niet mans genoeg geweest. Zij waren beter en hebben daaruit goals gemaakt. Ik kan de jongens niks verwijten, we hebben van alles geprobeerd."

Ondanks de nederlaag toonden de spelers zich dankbaar richting de meegereisde supporters. Via X deelde de club een video waarin de fans werden bedankt. Daarin was een opvallende supporter te horen die de spelers aanmoedigde: "Kom op, volgende week pakken we Telstar, daarna Ajax! Kom op! We zijn beter dan iedereen!"

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez haalt uit naar Ajacied: "Iedereen vindt het belachelijk"

0
John Heitinga

'Heitinga zit op de schopstoel: "Was een wonderlijke aanstelling"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd