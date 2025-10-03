AZ deelt officieel bericht na zeperd: "Dan pakken we Ajax!"

Bij AZ heerste grote verslagenheid na de 4-0-nederlaag bij AEK Larnaca. De Alkmaarders stonden al snel met een man minder en kwamen die klap niet meer te boven. In de slotfase breidde de thuisploeg de score uit naar 4-0. Na afloop werd er een bericht op X geplaatst, waar Ajax ook nog in voorkwam.

Martens, trainer van de ploeg uit Alkmaar, sprak na afloop openlijk over de teleurstelling in de kleedkamer. "Niet goed", aldus Martens. "We verloren te veel duels, daarin zijn we niet mans genoeg geweest. Zij waren beter en hebben daaruit goals gemaakt. Ik kan de jongens niks verwijten, we hebben van alles geprobeerd."

Ondanks de nederlaag toonden de spelers zich dankbaar richting de meegereisde supporters. Via X deelde de club een video waarin de fans werden bedankt. Daarin was een opvallende supporter te horen die de spelers aanmoedigde: "Kom op, volgende week pakken we Telstar, daarna Ajax! Kom op! We zijn beter dan iedereen!"