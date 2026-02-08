AZ-fans zingen boos na Ajax-duel: "Hij is de hoer van Amsterdam"

Supporters van AZ hebben na het 1-1 gelijkspel tegen Ajax hun frustratie duidelijk geuit richting scheidsrechter Danny Makkelie. In Alkmaar werd hij door het thuispubliek aangewezen als de grote boosdoener voor het puntenverlies.

De woede richtte zich vooral op het afgekeurde doelpunt van Troy Parrott, een kwartier voor tijd. Hoewel Parrott en aangever Alexandre Penetra niet buitenspel stonden, ging er na ingrijpen van de VAR alsnog een streep door de 2-0. Makkelie keek zelf naar het scherm en oordeelde dat Ibrahim Sadiq in buitenspelpositie Anton Gaaei hinderde.

Na het laatste fluitsignaal sloeg de boosheid volledig om in openlijke vijandigheid. Vanaf de tribunes klonken massaal spreekkoren richting de arbiter, waarbij er onder meer werd gezongen over Makkelie: "Danny is de hoer van Amsterdam." AZ - Ajax eindigde dus in 1-1.