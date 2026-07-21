'AZ houdt spits (19) uit handen van Ajax met contractverlenging'

AZ lijkt voorlopig geen afscheid te nemen van Bendegúz Kovács. Volgens Voetbal International hebben de Alkmaarders een akkoord bereikt met de negentienjarige spits over een nieuw contract, waardoor hij langer aan de club verbonden blijft. Daarmee grijpt Ajax mis.

De Hongaarse aanvaller ligt momenteel nog vast tot medio 2028, maar zal zijn verbintenis met een jaar verlengen. Daarnaast wordt hij beloond met verbeterde voorwaarden. Als alles wordt afgerond, staat Kovács tot de zomer van 2029 onder contract in Alkmaar.

De contractverlenging is opvallend, omdat de jonge spits de afgelopen maanden de belangstelling trok van meerdere Europese topclubs. Volgens Voetbal International informeerden Ajax, Juventus en Borussia Dortmund naar zijn situatie bij AZ. Chelsea zag op zijn beurt mogelijkheden om Kovács via zusterclub Strasbourg binnen te halen.