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'AZ houdt spits (19) uit handen van Ajax met contractverlenging'

Amber
bron: Voetbal International
Bendegúz Kovács
Bendegúz Kovács Foto: © Pro Shots

AZ lijkt voorlopig geen afscheid te nemen van Bendegúz Kovács. Volgens Voetbal International hebben de Alkmaarders een akkoord bereikt met de negentienjarige spits over een nieuw contract, waardoor hij langer aan de club verbonden blijft. Daarmee grijpt Ajax mis.

De Hongaarse aanvaller ligt momenteel nog vast tot medio 2028, maar zal zijn verbintenis met een jaar verlengen. Daarnaast wordt hij beloond met verbeterde voorwaarden. Als alles wordt afgerond, staat Kovács tot de zomer van 2029 onder contract in Alkmaar.

De contractverlenging is opvallend, omdat de jonge spits de afgelopen maanden de belangstelling trok van meerdere Europese topclubs. Volgens Voetbal International informeerden Ajax, Juventus en Borussia Dortmund naar zijn situatie bij AZ. Chelsea zag op zijn beurt mogelijkheden om Kovács via zusterclub Strasbourg binnen te halen.

Een overstap naar Ajax zou extra bijzonder zijn geweest. De Amsterdammers besloten een jaar geleden namelijk om Kovács niet vast te leggen, omdat hij destijds niet goed genoeg werd bevonden. Sindsdien heeft de spits zich sterk ontwikkeld.

Kovács maakte vorig seizoen veel indruk in zowel de Keuken Kampioen Divisie als de Youth League, waarmee hij zich nadrukkelijk op de radar van buitenlandse clubs speelde. De tweevoudig Hongaars international lijkt zijn toekomst nu echter voorlopig aan AZ te verbinden, waardoor een transfer deze zomer van de baan lijkt.

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