AZ in Johan Cruijff Arena zonder absolute smaakmaker tegen Ajax
Ajax neemt het zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen AZ. De Alkmaarse gasten zullen het in Amsterdam echter moeten zien te rooien zonder middenvelder Kees Smit.
De parel van AZ is wel weer terug op het trainingsveld, maar nog niet voldoende hersteld van zijn blessure. Hij moet het duel tegen Ajax dan ook aan zich voorbij laten gaan. "Ik had gehoopt dat Kees het zou halen, maar dat is niet het geval", wordt hoofdtrainer Leeroy Echteld geciteerd door De Telegraaf. Daar tegenover staat dat AZ weer kan beschikken over Wouter Goes. De centrale verdediger heeft met de groep meegetraind en is inzetbaar.
De laatste keer dat Ajax wist te winnen van AZ was op 25 april 2021. Daarna volgden elf(!) wedstrijden zonder zege voor de Amsterdammers. De ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez staat momenteel tweede in de Eredivisie, met een achterstand van drie punten op koploper Feyenoord. AZ staat op een gedeelde derde plek, maar bezet op basis van doelsaldo de vijfde plaats.
Zet in op Ajax tegen AZ!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Míchel Sánchez looft Ajax-opponent: "Leveren ontzettend goed werk"
LOTING | Ajax speelt in toernooi om KNVB-beker tegen KKD-club
AZ in Johan Cruijff Arena zonder absolute smaakmaker tegen Ajax
Míchel Sánchez kan tegen AZ weer beschikken over ervaren Ajacied
Valentijn Driessen wijst naar Ajax-PSV: "Hij zakte weer door het ijs"
Davy Klaassen looft Ajacied: "Dan zie je pas hoe goed hij is"
"Tolu moet harder werken, fitter worden, fanatieker druk zetten"
Wijffels wijst naar wapen in titelstrijd: "Ajax spant de kroon"
Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"
Janssen schakelt Heracles Almelo uit: "Namen ons niet serieus"
Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders
Tolu verrast mannen van Vandaag Inside: "Dit is een leuke gozer"
Sulejmani: "Die avond in de ArenA voelde vreemd, dat viel me zwaar"
Ajax greep mis bij grote aankoop: "We waren ontzettend dichtbij"
Alders kreeg harde boodschap in jeugd: "Slechts twee redden het"
Pieter Zwart ziet 4 spelers uitblinken bij Ajax: "Een fenomeen"
Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"
Henderson moet het flink ontgelden in Engeland: "Mijn hart is gebroken"
'Ajax en PSV tonen interesse in absolute revelatie van de Serie A'
Ajax krijgt financieel klop van Belgische recordhouder Union SG
Zorgen om Bas Nijhuis: "Dat zou in één klap einde verhaal zijn"
Feyenoord strikt speler: "Was toch ook prima voor Ajax geweest"
Johan Inan onthult transferwens van Michel: "Het droomscenario"
'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"
'Damian van der Vaart en Johnson mogelijk weg bij Ajax in 2027'
Ajax-trainer Míchel betuigt medeleven na enorm drama in Spanje
Kraay jr. geniet van Ajax-talent: "Mijn gebeden zijn verhoord"
Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."
'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'
Wim Kieft: "Het is een godswonder dat hij bij Ajax speelt..."