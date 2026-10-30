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AZ in Johan Cruijff Arena zonder absolute smaakmaker tegen Ajax

Stefan
Mexx Meerdink en Kees Smit
Mexx Meerdink en Kees Smit Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen AZ. De Alkmaarse gasten zullen het in Amsterdam echter moeten zien te rooien zonder middenvelder Kees Smit.

De parel van AZ is wel weer terug op het trainingsveld, maar nog niet voldoende hersteld van zijn blessure. Hij moet het duel tegen Ajax dan ook aan zich voorbij laten gaan. "Ik had gehoopt dat Kees het zou halen, maar dat is niet het geval", wordt hoofdtrainer Leeroy Echteld geciteerd door De Telegraaf. Daar tegenover staat dat AZ weer kan beschikken over Wouter Goes. De centrale verdediger heeft met de groep meegetraind en is inzetbaar. 

De laatste keer dat Ajax wist te winnen van AZ was op 25 april 2021. Daarna volgden elf(!) wedstrijden zonder zege voor de Amsterdammers. De ploeg van hoofdtrainer Míchel Sánchez staat momenteel tweede in de Eredivisie, met een achterstand van drie punten op koploper Feyenoord. AZ staat op een gedeelde derde plek, maar bezet op basis van doelsaldo de vijfde plaats.

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