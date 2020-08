Geschreven door Jessica Westdijk 09 aug 2020 om 23:08

Nadat de Eredivisie was beëindigd, besloot de KNVB om Ajax als nummer 1 aan te wijzen. Daarmee krijgt Ajax hoogstwaarschijnlijk een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Nummer 2 AZ moet instromen in de tweede voorrondes van het toernooi.

De Alkmaarders gingen in protest, omdat zij afgelopen seizoen 2 keer hadden gewonnen van Ajax. Zodoende vond men dat het meer recht had op het Champions League-ticket. Er ging een protest richting de UEFA, waar afgelopen week uitsluitsel over zou komen. Maar de Alkmaarders hoorden niets van de voetbalbond.

Nu lijkt de UEFA toch duidelijkheid te geven, al is dat op een andere manier dan AZ ongetwijfeld hoopte. Maandag om 12.00 is namelijk de loting voor de tweede voorronde van de Champions League. Op de website van de UEFA wordt voorbeschouwd op die loting en daar staat de naam van AZ vermeld als een van de ploegen die in de koker gaat, en niet de naam van Ajax. AZ is dus veroordeeld tot voorrondes, die eind augustus van start gaan.

Voor Ajax kan het alleen nog mis gaan als Olympique Lyon de Champions League wint. Die ploeg plaatste zich via de Ligue 1 niet voor de Champions League, waardoor er dan geen rechtstreeks ticket over zou zijn voor Ajax. Olympique Lyon schakelde eerder deze week Juventus uit.